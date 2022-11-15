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В Аmazon планують наймасштабніші в історії компанії скорочення: звільнять 10 тисяч працівників

15 листопада, 2022 вiвторок
06:53
Економіка Аmazon

Компанія Amazon планує звільнити приблизно 10 000 співробітників на корпоративних і технологічних посадах, починаючи уже з цього тижня

Про це повідомляє CNBC.

Згідно зі звітом The New York Times, Amazon планує звільнити приблизно 10 000 співробітників на корпоративних і технологічних посадах, починаючи уже з цього тижня. Своєю чергою у The Wall Street Journal повідомили, що компанія планує звільнити тисячі співробітників.

Ці скорочення будуть найбільшими в історії компанії. Повідомляється про звільнення менш ніж 1% глобальної робочої сили Amazon і 3% її корпоративних співробітників.

Станом на 31 грудня 2021 року у компанії було 1,6 мільйона співробітників. 

У виданні повідомляють, що сезон передсвяткових покупок є критично важливим для Amazon, і зазвичай це період, коли компанія збільшує кількість персоналу, щоб задовольнити попит. Але Енді Джессі, який  обійняв посаду генерального директора в липні 2021 року, намагається зберегти кошти, оскільки компанія стикається зі сповільненням продажів і похмурою глобальною економікою.

Останніми місяцями Amazon закрила свою службу телемедицини, припинила виробництво проєктора для відеодзвінків для дітей, закрила всі кол-центри в США, крім одного, закрила неефективні мережі фізичних осіб тощо.

Amazon повідомила про невтішний прибуток за третій квартал у жовтні, який налякав інвесторів і спричинив падіння акцій більш ніж на 13%. Це стало першим випадком, коли ринкова капіталізація Amazon впала нижче одного трильйона доларів з квітня 2020 року. Звіт став другим випадком цього року, коли результати Amazon були достатніми, щоб викликати двозначний відсоток розпродажів. Розпродаж продовжувався протягом декількох днів після звіту та стер майже весь пандемічний сплеск акцій.

Акції Amazon впали приблизно на 41% за рік, що перевищує падіння індексу S&P 500 на 14%, і це найгірший рік з 2008 року.

  • 4 листопада новий гендиректор компанії Twitter Ілон Маск розпочав скорочення працівників.
  • 9 листопада на сайті Meta опублікували звернення Маркв Цукерберга, у якому він повідомив, що збирається звільнити понад 11 тис. працівників компанії задля підвищення ефективності роботи.

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Світ
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