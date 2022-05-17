В Австрії планують обговорити політику свого нейтралітету на тлі агресії РФ та вступу Фінляндії та Швеції у НАТО
Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер підтримує обговорення політики нейтралітету після того, як Швеція та Фінляндія оголосили про наміри стати членами НАТО
Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, передає ЄП.
"Рішення кожної окремої держави вступити до Альянсу - це рішення кожної окремої держави", - сказала Таннер.
Вона додала, що нейтралітет необхідно обговорювати як у суспільстві, так і в парламенті через напад Росії на Україну.
"Про це потрібно говорити та обговорювати те, що відбувається прямо зараз", - сказала Таннер.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- 16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до Альянсу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.36
- Актуальне
- Важливе