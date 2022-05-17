В Австрії планують обговорити політику свого нейтралітету на тлі агресії РФ та вступу Фінляндії та Швеції у НАТО

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі, передає ЄП.

"Рішення кожної окремої держави вступити до Альянсу - це рішення кожної окремої держави", - сказала Таннер.

Вона додала, що нейтралітет необхідно обговорювати як у суспільстві, так і в парламенті через напад Росії на Україну.

"Про це потрібно говорити та обговорювати те, що відбувається прямо зараз", - сказала Таннер.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.

17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до Альянсу.