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В Енергодарі й інших населених пунктах Запорізької області проблеми зі зв'язком і продуктами харчування, - мер Орлов

7 березня, 2022 понедiлок
08:43

В Енергодарі й інших населених пунктах Запорізької області проблеми зі зв'язком і постачанням продуктів харчування, однак їжу продають на вулицях. У разі критичної ситуації відкриють громадські їдальні

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.


"Ніч в Енергодарі пройшла без надзвичайних ситуацій. Все ще залишаються великі проблеми із зв’язком не тільки в Енергодарі, а й інших населених пунктах області. З продуктами харчування скрутно через відсутність поставок", - написав він.

За словами мера, хліб печуть, а овочі й деякі інші сільгосппродукти продають на вулицях Енергодара, у дворах і біля магазинів. Назвати точні місця продажу неможливо через відсутність повної комунікації. 

У разі критичної ситуації в школах відкриють громадські їдальні, де один раз на день зможуть поїсти ті, у кого взагалі не залишилося продуктів. Якщо такі випадки трапляються зараз і ситуація критична, Дмитро Орлов радить звертатися до голів ОСББ.
  • Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Унаслідок атаки горів навчально-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок. 
  • 4 березня в Енергодарі не було чужинців і обстрілів, а на ЗАЕС радіаційний фон був у нормі, однак мешканців закликали менше перебувати на вулиці.
  • 5 березня у мережі з'явились світлини Запорізької АЕС в Енергодарі після атаки російських окупантів.
  • Російські війська залишаються в Енергодарі та контролюють АЕС.
  • В Енергодарі не працює Vodafone і є перебої в роботі інтернету.

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Запорізька область
Енергодар
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