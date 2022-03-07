В Енергодарі й інших населених пунктах Запорізької області проблеми зі зв'язком і продуктами харчування, - мер Орлов

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Унаслідок атаки горів навчально-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

4 березня в Енергодарі не було чужинців і обстрілів, а на ЗАЕС радіаційний фон був у нормі, однак мешканців закликали менше перебувати на вулиці.

5 березня у мережі з'явились світлини Запорізької АЕС в Енергодарі після атаки російських окупантів.

Російські війська залишаються в Енергодарі та контролюють АЕС.

В Енергодарі не працює Vodafone і є перебої в роботі інтернету.

"Ніч в Енергодарі пройшла без надзвичайних ситуацій. Все ще залишаються великі проблеми із зв’язком не тільки в Енергодарі, а й інших населених пунктах області. З продуктами харчування скрутно через відсутність поставок", - написав він.За словами мера, хліб печуть, а овочі й деякі інші сільгосппродукти продають на вулицях Енергодара, у дворах і біля магазинів. Назвати точні місця продажу неможливо через відсутність повної комунікації.У разі критичної ситуації в школах відкриють громадські їдальні, де один раз на день зможуть поїсти ті, у кого взагалі не залишилося продуктів. Якщо такі випадки трапляються зараз і ситуація критична, Дмитро Орлов радить звертатися до голів ОСББ.

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