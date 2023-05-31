Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що нещодавні скарги російських блогерів на передбачувану відсутність ескалації з боку РФ у відповідь на рейд у Бєлгородській області та наліт дронів у Московській області "не роблять заслуги" окупантам у безпрецедентному масштабі їхньої повітряної кампанії проти Києва.

Багато блогерів та персон, у тому числі колишній російський офіцер Ігор Гіркін і фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин, неодноразово скаржилися на відсутність повномасштабної загальної та економічної мобілізації у Росії, що, за їх словами, є єдиним можливим заходом, здатним задовольнити широкий протест в інформаційному просторі.

"Президент Росії Володимир Путін намагається применшити атаку безпілотників на Москву, щоб не розкривати обмежені можливості, які він має для помсти Україні", - вважають в ISW.

Так, Путін заявив, що війська РФ нібито завдали удару по штаб-квартирі української військової розвідки "два-три дні тому", і що росармія продовжують реагувати на "війну України проти Донбасу", завдаючи ударів по "військовій інфраструктурі" Україні.

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Крім того, диктатор натякнув, що удар безпілотника по Москві був відповіддю Києва на російські удари.

"30 травня міноборони Росії зручно заявило, що російські війська здійснили "групу ударів з використанням високоточної авіаційної зброї великої дальності на центри прийняття рішень" в Україні. Міністерство оборони Росії не стверджувало, що нещодавно завдало удару по штабу української військової розвідки, і підтверджень цієї заяви Путіна немає", - кажуть аналітики.

Натомість російський президент заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію "віддзеркалити" свої дії.

Акцент Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою показати, що РФ вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно реагувати "на подальші українські провокації", вважають експерти.

"Путін послідовно реагував на справжні та передбачувані дії України, віддаючи накази про масовані ракетні та безпілотні кампанії, ймовірно, через нездатність російських військ домогтися будь-яких вирішальних результатів на полі бою", - йдеться в публікації.

Крім того, диктатор висунув численні кремлівські шаблонні наративи, спрямовані на підтримку внутрішньої підтримки російських військових зусиль і знущання з Заходу. Путін також зазначив, що, хоча московські системи протиповітряної оборони "працювали нормально", Росії все ще потрібно "попрацювати над удосконаленням цих систем". Як кажуть в Інституті, це помітна спроба попередити критику з боку російських ультранаціоналістів, які критикували неефективні системи протиповітряної оборони Росії в Москві і вздовж прикордонних регіонів Росії з Україною.

Також Путін звинуватив Україну в погрозах дестабілізації Запорізької атомної електростанції і використанні "брудних засобів". Експерти вважають обидва російські наративи неправдивими за замовчуванням, адже Кремль використовує їх під час російських військових невдач.

Атака дронів на Москву

Уранці 30 травня росіяни почали масово повідомляти про вибухи у Москві та Підмосков'ї внаслідок атаки дронів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька будівель у столиці РФ зазнали "незначних пошкоджень", але жителів кількох багатоповерхівок евакуювали. Натомість російські джерела публікували кадри атаки.

Один з російських воєнкорів стверджував, що БПЛА, що літають над Москвою, "нагадують українські ударні безпілотники".

Своєю чергою у міноборони РФ звинуватили Україну в атаці на Москву за допомогою 8 безпілотників, заявивши, що 5 дронів вони збили, а ще 3 придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Однак російський пропагандист Володимир Соловйов сказав, що Україна запустила 32 безпілотники, деякі з яких були націлені на район Рубльовки у Московській області.

За даними одного з російських видань, безпілотник завдав ударів переважно по районах біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово та інших елітних районах Московської області.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також звинуватив в атаці безпілотників на Москву Україну: "Зрозуміло, що йдеться про дії київського режиму у відповідь на наші дуже ефективні удари по одному з центрів прийняття рішень".

Натомість в Україні заперечили, що наша країна була безпосередньо причетна до удару безпілотника. Коментуючи інцидент, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав: "дрони хочуть повернутись до своїх творців".

Реакція світу на атаку

Без реакції світу на ситуацію не обійшлося. Свої коментарі виголосили Велика Британія та США.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, аби послабити здатність РФ завдавати ударів.

Натомість представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати все ще збирають дані про удари безпілотників у Москві й не схвалюють атаки по російській території. США - за акцент на поверненні власних територій.