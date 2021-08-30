В українських банках близько половини іпотечних кредитів не обслуговується, — заступник голови Ради НБУ

Про це заявив Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.

“Про іпотечні кредити — знаю точну цифру, бо нещодавно готувався, виступав на цю тему. У нас іпотечних кредитів видано на близько 30 млрд грн. Це сумарний портфель. Із них працюючих кредитів — 16 (на 16 млрд грн, — ред.). А інші не обслуговуються”, — сказав Фурман.

За його словами, обслуговують переважно кредити, видані протягом останніх п’яти-шести років.