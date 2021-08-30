В українських банках близько половини іпотечних кредитів не обслуговується, — заступник голови Ради НБУ
Близько половини іпотечних кредитів наразі не обслуговується. Переважно йдеться про позики, видані давно
Про це заявив Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.
“Про іпотечні кредити — знаю точну цифру, бо нещодавно готувався, виступав на цю тему. У нас іпотечних кредитів видано на близько 30 млрд грн. Це сумарний портфель. Із них працюючих кредитів — 16 (на 16 млрд грн, — ред.). А інші не обслуговуються”, — сказав Фурман.
За його словами, обслуговують переважно кредити, видані протягом останніх п’яти-шести років.
- Українські банки підписали 554 договори на загальну суму 470,6 млн грн в рамках державної програми "Доступна іпотека 7%".
- Учасники програми "Доступна іпотека 7%" сильно ризикують, переконаний Павло Федорів, магістр політичної географії та міських студій. Він висловив таку позицію в ефірі програми "Еспресо: капітал".
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