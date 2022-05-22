Варфоломій заявив, що на місці Кирила відмовився б бути патріархом

Про це розповів голова Конференції католицьких єпископів Польщі і митрополит Познанський архієпископ Станіслав Ґондецький на зустрічі з українським духівництвом під час свого візиту до Києва, повідомляє офіційний сайт УГКЦ.

"Президент Польщі Анджей Дуда запросив патріарха Варфоломія із Константинополя до Польщі і одночасно запросив мене, щоб я приєднався до запрошення. І коли Варфоломій приїхав, я мав з ним 45-хвилинну зустріч - так, як із Папою (Папою Римським - ред.). Він надзвичайно цікава людина, дуже інтелігентна, дуже цікавиться світом, і Польщею зокрема. У програмі його візиту також була зустріч з українськими біженцями. Він приймав їх надзвичайно просто і сердечно. Потім ми зробили спільну заяву стосовно подій в Україні, він – зі свого боку, я – зі свого", - зазначив Ґондецький.

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Тоді ж, у розмові між ними, Варфоломій і висловився щодо Кирила.

"Він (Варфоломій - ред.) віддавна відомий своїм осудом війни в Україні. Принагідно тут і видно різницю між православ’ям грецьким і православ’ям московським. Під час розмови я його запитав, що б він, як патріарх Константинополя, зробив на місці патріарха Кирила? І він миттєво відповів: "Я б зрікся посади патріарха, бо те, що діється, не є в дусі Євангелія". Це дуже мені заімпонувало", – поділився польський ієрарх.

Довідка

12 травня 2022 року священний синод УПЦ МП постановив вирішити долю подальших взаємин з РПЦ на широкому внутрішньоцерковному зібранні.

"Найближчим часом буде скликано зібрання за участю єпископів, священників, монахів та мирян для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни і які нас всіх турбують. При цьому наголошуємо, що ми повинні зробити все, щоб дискусія з того чи іншого питання не вивела нас із канонічного поля і не спричинила нові розділення в церкві", - йшлося у заяві синоду церкви Московського патріархату в Україні.

Попередньо відомо, що таке зібрання може відбутися 27 травня.

Перед цим 93 церковні діячі УПЦ МП виступили з різким осудом заяв Кирила (Гундяєва) на підтримку вторгнення РФ в Україну 24 лютого й дій російських окупантів на українській території. На їхню думку, надалі Кирило не може бути патріархом московським.

Українська парламентська опозиція вимагала накласти санкції на УПЦ МП, заборонити її діяльність, а майно націоналізувати. Було зареєстровано відповідний законопроєкт.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу") виступив проти розгляду даного документу в сесійній залі, аби, як він висловився, уникнути "розколу українського суспільства".

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