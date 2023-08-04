Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures жовтневі ф’ючерси на нафту Brent коштують $85,26 за барель, що на 12 центів (0,14%) більше, ніж учора. У четвер вони подорожчали на $1,94 (2,3%) і досягли $85,14 за барель.

На Нью-Йоркській товарної біржі (NYMEX) вересневі ф’ючерси на WTI на цей час зросли на 17 центів (0,21%) і складають $81,72 за барель. На попередній сесії вони збільшилися на $2,05 (2,6%) і становили $81,55 за барель.

Обидві марки мають шанси закрити шостий тиждень поспіль у плюсі. Саудівська Аравія продовжить добровільно знижувати видобуток нафти на 1 млн барелів на добу у вересні, повідомляє державне агентство королівства з посиланням на офіційне джерело в Міністерстві енергетики. Таким чином, очікуваний рівень нафтовиробництва в країні наступного місяця буде 9 млн б/д.

Це обмеження є додатком до анонсованого у квітні скорочення видобутку на 500 тис. б/д, яке триватиме до кінця 2024 року. Крім того, Росія в рамках зусиль по збалансуванню ринку продовжить добровільно зменшувати у вересні постачання на світовий ринок, тепер на 300 тис. б/д через зниження експорту на таку саму кількість, заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

Повідомляється, що інвестори очікують на п’ятничне засідання моніторингового міністерського комітету ОПЕК+ (JMMC), хоча воно й навряд чи запропонує які-небудь зміни в політиці видобутку, пише MarketWatch.