Вартість нафти Brent зростає на тлі продовження Саудівською Аравією скорочення видобутку
Уранці 4 серпня нафта помітно дорожчає після сильного зростання на попередній сесії, викликаного рішенням Саудівської Аравії та Росії продовжити обмеження постачання
Про це інформує Enkorr.
На лондонській біржі ICE Futures жовтневі ф’ючерси на нафту Brent коштують $85,26 за барель, що на 12 центів (0,14%) більше, ніж учора. У четвер вони подорожчали на $1,94 (2,3%) і досягли $85,14 за барель.
На Нью-Йоркській товарної біржі (NYMEX) вересневі ф’ючерси на WTI на цей час зросли на 17 центів (0,21%) і складають $81,72 за барель. На попередній сесії вони збільшилися на $2,05 (2,6%) і становили $81,55 за барель.
Обидві марки мають шанси закрити шостий тиждень поспіль у плюсі. Саудівська Аравія продовжить добровільно знижувати видобуток нафти на 1 млн барелів на добу у вересні, повідомляє державне агентство королівства з посиланням на офіційне джерело в Міністерстві енергетики. Таким чином, очікуваний рівень нафтовиробництва в країні наступного місяця буде 9 млн б/д.
Це обмеження є додатком до анонсованого у квітні скорочення видобутку на 500 тис. б/д, яке триватиме до кінця 2024 року. Крім того, Росія в рамках зусиль по збалансуванню ринку продовжить добровільно зменшувати у вересні постачання на світовий ринок, тепер на 300 тис. б/д через зниження експорту на таку саму кількість, заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.
Повідомляється, що інвестори очікують на п’ятничне засідання моніторингового міністерського комітету ОПЕК+ (JMMC), хоча воно й навряд чи запропонує які-небудь зміни в політиці видобутку, пише MarketWatch.
- 25 липня ми писали, що ціни на нафту Brent зросли до $82,95 за барель.
- Вартість нафти продовжує зростати у середу, 2 серпня, після зниження, трейдери оцінюють сигнали про різке скорочення запасів нафти у Сполучених Штатах Америки.
- Нині Саудівська Аравія оголосила про своє рішення продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до вересня.
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