Відтепер ChatGPT має доступ до інтернету, щоб надавати користувачам актуальну інформацію

Про це пишуть OpenAI та BBC.

"Тепер ChatGPT може переглядати інтернет, щоб надати вам актуальну та достовірну інформацію разом із прямими посиланнями на джерела. Він більше не обмежується даними до вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні OpenAI.

Зазначається, що ця функція буде доступна для деяких користувачів преміумкласу. Проте, за словами OpenAI, незабаром цією функцією зможуть користуватися всі користувачі.

Крім цього, чат-бот незабаром зможе вести голосові розмови з користувачами. Зазначається, що нововведення кардинально змінять спосіб пошуку інформації в Інтернеті.

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

23 липня компанія OpenAI анонсувала запуск додатка ChatGPT для Android.

Microsoft Corp. в Японії запустить ізольовану версію свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, який буде здатний обробляти секретну інформацію державних органів та конфіденційні дані корпорацій.

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.