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Відведення військ РФ, експорт зерна, питання арешту Путіна: Reuters дізналося деталі мирних пропозицій африканських лідерів

15 червня, 2023 четвер
21:44
Війна з Росією Африканські лідери у Польщі

Африканські лідери, які планують візит до України і Росії, хочуть запропонувати низку заходів, які дозволять сторонам "побудувати довіру" і почати відновлення миру

Проєкт рамкового документа, в якому міститься мета візиту і який опинився в розпорядженні Reuters.

За даними інформаґенції, йдеться про президентів Південної Африки та Сенегалу, які очолюють делегацію, а також про лідерів Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністра Єгипту.

Топпосадовці збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Мета африканців – виступити миротворцями між сторонами війни, яку Росія розв'язала проти України, і домовитися про збільшення поставок зерна і добрив із цих двох країн.

У рамковому документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.

Ці заходи, пише Reuters, можуть включати відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордера МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

"Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру", - йдеться у документі.

Також у документі сказано, що за цим може слідувати угода про припинення бойових дій, яка повинна супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

Відзначимо, що напередодні стало відомо, що африканські лідери дорогою до України зустрінуться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На зустріч з президентами трьох африканських країн, Замбії Хакайндом Хічілемою, Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані та ПАР Сірілом Рампахосою, обговорювали глобальну безпеку у зв'язку з російською агресією проти України та вплив пропаганди і дезінформації РФ.

  • Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.
  • Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
  • 10 червня стало відомо, що очільник КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України.

Африка
переговори з РФ
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