Проєкт рамкового документа, в якому міститься мета візиту і який опинився в розпорядженні Reuters.

За даними інформаґенції, йдеться про президентів Південної Африки та Сенегалу, які очолюють делегацію, а також про лідерів Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністра Єгипту.

Топпосадовці збираються у п'ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Мета африканців – виступити миротворцями між сторонами війни, яку Росія розв'язала проти України, і домовитися про збільшення поставок зерна і добрив із цих двох країн.

У рамковому документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.

Ці заходи, пише Reuters, можуть включати відведення російських військ, виведення з Білорусі тактичної ядерної зброї, призупинення дії ордера МКС на арешт Путіна і послаблення антиросійських санкцій. Список також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив", в якій дуже зацікавлена Африка.

"Вищезазначені заходи повинні створити середовище, яке буде сприятливим для припинення вогню та яке дозволить сторонам побудувати довіру і розглянути можливість створення стратегій відновлення миру", - йдеться у документі.

Також у документі сказано, що за цим може слідувати угода про припинення бойових дій, яка повинна супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

Відзначимо, що напередодні стало відомо, що африканські лідери дорогою до України зустрінуться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

На зустріч з президентами трьох африканських країн, Замбії Хакайндом Хічілемою, Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані та ПАР Сірілом Рампахосою, обговорювали глобальну безпеку у зв'язку з російською агресією проти України та вплив пропаганди і дезінформації РФ.