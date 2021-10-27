Використовуй хейт як паливо: Джошуа отримав пораду від британської зірки, яку "погасив" українець
Ексчемпіон світу з боксу Ріккі Хаттон заявив, що його співвітчизник Ентоні Джошуа переможе українця Олександра Усика в другому поєдинку
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами Ріккі Хаттона, який у 2012 році програв свій останній бій в кар'єрі українцю В'ячеславу Сенченку, попри зневіру більшості фанів, Ентоні Джошуа візьме реванш в Олександра Усика.
"Люди кажуть, що Усик знову поб'є Джошуа, але я вважаю інакше. Ентоні неодноразово доводив, що він вміє боксувати. Цей хлопець виграв олімпійське золото та повернув собі титул чемпіона у надважкій вазі. Ентоні має багато переваг – габарити, міць, сила", - сказав Хаттон, який був чемпіоном світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
Він додав, що Джошуа не дозволить Усику знову пройти всю дистанцію та перемогти його за очками.
"Єдиний шанс Усика - знову змусити Джошуа відбоксувати усі 12 раундів, як було в першому бою. Але Джошуа розумний хлопець, він проаналізує цей поєдинок та засвоїть урок. Моя порада Джошуа - використовуй хейт фанатів як своє паливо, щоб знищити Усика. Тобі нема чого втрачати, синку", - порадив Хаттон.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 27 жовтня Ентоні Джошуа заявив, що у другому поєдинку проти Олександра Усика налаштований на дострокову перемогу.
- Також Джошуа назвав головною причиною поразки від Усика помилково обраний стиль на бій.
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