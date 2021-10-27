Використовуй хейт як паливо: Джошуа отримав пораду від британської зірки, яку "погасив" українець

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Ріккі Хаттона, який у 2012 році програв свій останній бій в кар'єрі українцю В'ячеславу Сенченку, попри зневіру більшості фанів, Ентоні Джошуа візьме реванш в Олександра Усика.

"Люди кажуть, що Усик знову поб'є Джошуа, але я вважаю інакше. Ентоні неодноразово доводив, що він вміє боксувати. Цей хлопець виграв олімпійське золото та повернув собі титул чемпіона у надважкій вазі. Ентоні має багато переваг – габарити, міць, сила", - сказав Хаттон, який був чемпіоном світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

Він додав, що Джошуа не дозволить Усику знову пройти всю дистанцію та перемогти його за очками.

"Єдиний шанс Усика - знову змусити Джошуа відбоксувати усі 12 раундів, як було в першому бою. Але Джошуа розумний хлопець, він проаналізує цей поєдинок та засвоїть урок. Моя порада Джошуа - використовуй хейт фанатів як своє паливо, щоб знищити Усика. Тобі нема чого втрачати, синку", - порадив Хаттон.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 27 жовтня Ентоні Джошуа заявив, що у другому поєдинку проти Олександра Усика налаштований на дострокову перемогу.

Також Джошуа назвав головною причиною поразки від Усика помилково обраний стиль на бій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb