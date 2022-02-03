Виробництво "байрактарів" та співробітництво правоохоронців: які угоди підписали Україна та Туреччина

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Офіс президента України.



Окрім історичної угоди про зону вільної торгівлі, в рамках візиту Ердогана до Києва 3 лютого Україна та Туреччина підписали низку документів.



Серед них - рамкова угода між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Саме ця угода, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, передбачає будівництво українського заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар", який використовуватиме двигуни компанії "Мотор Січ".



Також уряди Туреччини та України підписали угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики. Документ сприятиме організації сторонами спільних заходів і програм, зокрема молодіжних обмінів.



У присутності президентів було підписано протокол про внесення змін до угоди про співробітництво правоохоронних органів 4 грудня 2009 року. Очікується, що зміни забезпечать ефективнішу співпрацю між правоохоронцями двох країн задля запобігання загрозам публічній безпеці й порядку.



Задля налагодження обміну досвідом в адмініструванні податків сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів Міністерства казначейства та фінансів Турецької Республіки.



Окрім цього, Київ і Анкара підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Спільної митної ради між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Турецької Республіки, що сприятиме підвищенню ефективності митного контролю та полегшення митних процедур між державами.



Україна та Туреччина також підписали План дій між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів та Меморандум про взаєморозуміння між Державним підприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації та якості" й Турецьким інститутом стандартів. Передбачається, що останній документ допоможе усунути технічні бар’єри у торгівлі між країнами.



Нагадаємо, 3 лютого Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.

Президент Туреччини підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ та підкреслив, що Анкара продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, включно з Кримом.