Війна така потужна, що держава не зможе повністю покрити потреби фронту, - командир роти ударних БПЛА "Ахіллес"
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко зазначив, що ще тривалий час знадобиться підтримка української нації щодо забезпечення фронту дронами
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"По більшій мірі наш підрозділ забезпечується громадськими благодійними організаціями, українцями, які донатять на дрони, і невелику частину БПЛА ми отримуємо від держави. До прикладу, нічні бомбери підрозділ отримує від держави. Якщо порахувати у відсотковому відношенні, то 7 місяців тому було так - 20% техніки ми отримували від держави, а 80% від волонтерських організацій й українців. На поточний момент, саме у нашому підрозділі, це відбувається 50/50. Тобто 50% необхідної техніки надходить від держави, а 50% від донатів. Так відбувається не в усіх підрозділах, але динаміка розвитку БПЛА всередині держави є, й позитивні зразки БПЛА динамічно масштабуються", - пояснив Федоренко.
За словами командира роти ударних БПЛА "Ахіллес", об'єм і розмах війни настільки потужний, що повною мірою українська держава не зможе покрити потреби фронту.
"Тобто ще тривалий час знадобиться підтримка української нації, зокрема й на засоби БПЛА. Українці мають пам'ятати, що чим більше є розвідувальних засобів, тим краще ми бачимо ворога. Чим краще ми бачимо ворога, тим більше можемо його знищити ще на підступах до наших передових позицій", - наголосив Федоренко.
- За добу ЗСУ відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Запорізькому та Мар'їнському напрямках, а також знищили 1280 окупантів.
- ISW пише, що російські окупанти за останню добу просунулися біля Авдіївки. Натомість Сили оборони продовжують операцію на лівобережжі Херсонщини та намагаються наступати південніше Кринок.
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