Війна така потужна, що держава не зможе повністю покрити потреби фронту, - командир роти ударних БПЛА "Ахіллес"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"По більшій мірі наш підрозділ забезпечується громадськими благодійними організаціями, українцями, які донатять на дрони, і невелику частину БПЛА ми отримуємо від держави. До прикладу, нічні бомбери підрозділ отримує від держави. Якщо порахувати у відсотковому відношенні, то 7 місяців тому було так - 20% техніки ми отримували від держави, а 80% від волонтерських організацій й українців. На поточний момент, саме у нашому підрозділі, це відбувається 50/50. Тобто 50% необхідної техніки надходить від держави, а 50% від донатів. Так відбувається не в усіх підрозділах, але динаміка розвитку БПЛА всередині держави є, й позитивні зразки БПЛА динамічно масштабуються", - пояснив Федоренко.

За словами командира роти ударних БПЛА "Ахіллес", об'єм і розмах війни настільки потужний, що повною мірою українська держава не зможе покрити потреби фронту.

"Тобто ще тривалий час знадобиться підтримка української нації, зокрема й на засоби БПЛА. Українці мають пам'ятати, що чим більше є розвідувальних засобів, тим краще ми бачимо ворога. Чим краще ми бачимо ворога, тим більше можемо його знищити ще на підступах до наших передових позицій", - наголосив Федоренко.