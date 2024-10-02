США зосередили на Близькому Сході понад 50 тис. військових, - посол України в Ізраїлі Корнійчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В Ізраїлі також вважають, що США можуть більше допомагати їм у протистоянні з Іраном та їхніми проксі силами. Хоча варто зауважити, що вчора під час атаки три американські есмінці допомагали протиповітряній та протиракетній системі Ізраїлю збивати іранські ракети. Саме ці три есмінці вразили суттєву кількість ракет. Це не приховується американською стороною. Навпаки, США збільшують свій контингент на Близькому Сході, який вже сягнув понад 50 тис. військовослужбовців. Більшість з них перебуває на кораблях. Це дуже велика кількість військових, яка чи не вперше в сучасній історії перебуває на Близькому Сході", - розповів Корнійчук.

Посол зауважив, що перебування армії США на Близькому Сході є важливим фактором для двох кандидатів на посаду президента.

"Армія США перебуває на Близькому Сході, щоб допомагати Ізраїлю. Особливо напередодні виборів у США. Оскільки це важливо для двох кандидатів. Ізраїль же цим користується, адже розуміє, що американці не зможуть утримати їх від більш рішучих дій проти Ірану й змушені будуть діяти разом з ізраїльтянами", - додав він.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.