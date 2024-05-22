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Безпілотник, який нагадує ракету: Згурець про приманки, які Україна інтегрувала на МіГ-29

22 травня, 2024 середа
10:18
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ЗСУ мають реактивні дрони ADM-160 MALD від США для пуску з літаків

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Приманки, які використовують українські Повітряні сили, використовуються вже тривалий час. Перші використання були ще в травні 2023 року. Тобто, коли було завдано удару по російських об'єктах. Ці американські так звані хибні цілі ADM-160 MALD являють собою безпілотник, який нагадує ракету. Під час польоту він може генерувати електронне поле навколо себе такої якості, що противник не може зрозуміти, чи то летіть крилата ракета, чи винищувач, чи бомбардувальник. І ворог вимушений вмикати свої засоби ППО, щоб відбивати атаку цієї хибної цілі, яку він приймає за реальну ціль", - пояснив Згурець. 

За словами військового експерта, дальність польоту приманки ADM-160 MALD становить близько 400 км.

"Наші винищувачі МіГ-29 і інші літаки використовують ці приманки, як перший елемент атаки на засоби ППО противника. Тому що одразу за цією приманкою летить протирадіолокаційна ракета HARM, яка випускається або з Міг-29, або з Су-27 і уражає ворожі комплекси ППО. Ця "солодка парочка" працює понад рік для знищення комплексів ППО противника. Є питання, щоб і далі масштабувати це використання. Потрібно такі удари переносити на територію РФ, - наголосив Згурець. 

  • Група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ.
  • За підсумками засідання "Рамштайна" до ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва.
Теги:
Новини
зброя
Сергій Згурець
ППО
російська армія
ЗСУ
окуповані території
безпілотник
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
втрати окупантів
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