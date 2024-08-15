Братчук розповів, які війська росіяни, ймовірно, відвели з півдня України в Курську область

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Принаймні кардинально поки що точно не впливає, і це не може відбутися одразу протягом одного дня, тим більше ми розуміємо, бачимо. Що стосується Курщини, там угрупованн військ "Сєвєр", воно намагається своїми внутрішніми резервами убезпечити дії Сил оборони, відбиватися якимся чином, створювати перший ешелон, можливо, вже і другий. Що стосується підрозділів, які були перекинуті, або рухаються в напрямку Курщини саме з півдня, можемо говорити, наприклад, що це війська десантні з Херсонського напрямку, можливо, я підкреслюю, інформація потребує уточнення. Тому що це постійні рухи окупантів на цій території. Можливо, до двох батальйонів, можливо - це максимально, про що можемо зараз говорити", - сказав Братчук.

Також, за його словами, росіяни могли забрати певну кількість своїх військових із Запорізького напрямку.

"Певні підрозділи з Запорізького напрямку, але це сьогодні так, загальмувало трохи дії на Времівському плацдармі, принаймні ворог не досяг тієї мети, він планував зрізати той плацдарм, вирівняти лінію бойового зіткнення і вже там рухатися далі на Оріхівському напрямку, Запорізькому і, власне, для цього почав знову проводити позиційні бої на Гуляйпільському напрямку. Щодо Херсонщини, то звідти ще перекидали 810-у бригаду морської піхоти, знову таки мова йде про деякі підрозділи, вони опинилися на Покровському напрямку… Вони там довго не затрималися, тому що почалися події у Курській області Російської Федерації, перекидають на Курщину і тут вони буквально в перші дні цих рухів потрапили в ту колону, яка згоріла, слава Богу, і це є підтвердження того і фото, і відео, де саме ці морські піхотинці, вони, до речі, потрапила частина з них і в полон, буде непоганий обмінний фонд", - зазначив Сергій Братчук.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.