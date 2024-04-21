Чи потрібні Україні F-16 на цьому етапі війни: відповідь авіаційного експерта Долінця

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"F-16 точно мали б дуже суттєвий вплив, якби були передані протягом 2022-го або першої половини 2023 року. Разом із тим росіяни вже почали готуватися до появи таких літаків, і фактично, станом на сьогодні говорити, що буде якась суттєво переломна зміна саме в ході бойових дій на рівні фронту вже, на жаль, не доводиться. Тому що росіяни достатньо сильно наситили свої системи протиповітряної оборони, залучені як на лінії фронту, так і безпосередньо на окупованих територіях України. Усе ж таки F-16 достатньо складно ефективно застосовувати всі свої можливості повною мірою", - розповів Долінце.

За словами експерта, для суттєвих змін саме на лінії фронту Україна має отримати не десятки таких винищувачів, а понад сотню.

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"Звісно, певні точкові покращення ми все ж таки помітимо. У першу чергу, це зміна дальності, на якій українська авіація зможе знищувати ворога, бо ті радянські МіГ-29 в принципі мали обмеження по тих засобах ураження, які використовувались. Тобто це, як правило, знищення цілей на відстані від 50 до 80 км. Якщо ми говоримо про F-16, то це все ж таки розширення спектра і можливостей знищення ворога на відстані, як правило до 140-160 км, якраз внаслідок більш сучасного радара, який встановлений на даному типу літака, - пояснив Долінце. - Друга важлива складова - це використання більш далекобійної зброї типу "повітря - повітря", з однієї сторони. З іншої сторони, маємо розуміти, що цей літак також має певний спектр озброєння "повітря - земля" - це можливість завдавання ударів по наземних цілях, але говорити про те, наскільки ці літаки зможуть бути долучені до підтримки наземних сил і знищення саме наземних цілей, лише після того, коли буде визначено той перелік і кількість зброї, яка буде такого типу передаватися Україні".

Проте авіаційний експерт додав, що суттєво змінили б нашу позицію на фронті саме винищувачі F-35, проте про їх надання ще мова не йде.