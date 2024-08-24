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Ексклюзив

Експерт Лакійчук назвав умови, за яких Курська операція ЗСУ матиме довгостроковий успіх

Віталій Бесараб
24 серпня, 2024 субота
10:55
Війна з Росією ЗСУ

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів, що просування ЗСУ в Курській області знизилось через велику лінію фронту й важливістю забезпечення оборони на флангах плацдарму

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Українська армія продовжує просуватись на Курщині. Втім, не слід дивуватись, що темпи просування наших військ знизились. Це нормально, оскільки територія бойових дій дуже велика. Треба захищати фланги й вводити другі ешелони резервів для того, щоб ця операція мала довгострокові перспективи. З іншого боку, попри успіхи наших військ на Курщині, росіяни не збираються зменшувати оберти свого наступу на сході нашої країни", - пояснив Лакійчук.

Експерт зауважив, що ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною.

"Складається враження, що росіяни готові піти на все, щоб просунутись на Донеччині. Оскільки після наступу ЗСУ на Курщині, інтенсивність наступальних дій ворога на Донеччині навіть зросла. Потужність їхніх наступальних дій на Покровському напрямку дуже зросла. Там ситуація дуже складна", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

6 серпня влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населені пункти.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
Суджа
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