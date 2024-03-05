Франція анонсувала відеозустріч очільників МЗС і міноборони України, партнерів і генсека НАТО
Франція запросила очільника МЗС України, міністрів закордонних справ та оборони головних союзників Києва та генсека НАТО взяти участь у відеоконференції 7 березня, щоб продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України
Про це повідомляє інформагентство Reuters.
У запрошенні зазначено, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема, постачання та виробництва артилерійських снарядів, а також організація системи, яка дозволить партнерам поліпшити способи вивільнення своїх запасів боєприпасів та створити нові опції для ракет середньої й великої дальності.
У запрошенні йдеться, що, "не стаючи стороною конфлікту", зустріч також вивчатиме можливості підтримки через кіберзахист, розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва й технічного обслуговування обладнання в Україні.
У ньому не згадується про направлення в Україну небойового контингенту, хоча французькі посадовці припускають, що це можливо, вказує Reuters.
Запрошення від імені глав МЗС та міноборони Франції надіслали міністрам, генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу та главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю. Останні двоє не отримували запрошення на неформальний саміт союзників у Парижі 26 лютого.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також візьме участь у зустрічі по відеозв'язку, повідомили інформагентству неназвані дипломати.
Ще однією темою, яку планують обговорити, буде підтримка країн, яким безпосередньо загрожує Росія, зокрема, сусідня з Україною Молдова.
Три дипломати повідомили Reuters, що президентка Молдови Мая Санду прибуде до Парижа в четвер для окремих переговорів з Макроном.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.
- 5 березня Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо України та активізуватися.
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