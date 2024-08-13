Грабували та затримували жителів Сумщини: двом військовим РФ оголосили підозри у воєнних злочинах

Про це повідомляє у Facebook пресслужба управління СБУ в Сумській області .

У лютому-березні 2022 року двоє військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил РФ брали участь у захопленні міста Тростянець Охтирського району.

Це були командир 2-го мотострілецького взводу 5-ї мотострілецької роти 2-го мотострілецького батальйону лейтенант Гарік Мурадян та механік-водій 2-го мотострілецького відділення 2-го мотострілецького взводу 5-ї мотострілецької роти 2-го мотострілецького батальйону рядовий Олексій Бєляєв.

"Під час окупації обидва військових разом з кількома співслужбовцями, особи яких наразі ідентифікуються, грабували місцевих жителів, застосовуючи незаконне затримання. Загарбники, погрожуючи зброєю, відбирали у людей гроші та цінні речі, заради розваги псували майно і виганяли з власного помешкання", - повідомляє СБУ.

Правоохоронці задокументували, що від злочинних дій окупантів постраждали семеро жителів Тростянця.

Обом фігурантам заочно оголосили підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.