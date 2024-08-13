Грабували та затримували жителів Сумщини: двом військовим РФ оголосили підозри у воєнних злочинах
СБУ встановила особи ще двох російських військових, які під час окупації Тростянця на Сумщині вчиняли воєнні злочини проти мирних жителів
Про це повідомляє у Facebook пресслужба управління СБУ в Сумській області .
У лютому-березні 2022 року двоє військовослужбовців 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил РФ брали участь у захопленні міста Тростянець Охтирського району.
Це були командир 2-го мотострілецького взводу 5-ї мотострілецької роти 2-го мотострілецького батальйону лейтенант Гарік Мурадян та механік-водій 2-го мотострілецького відділення 2-го мотострілецького взводу 5-ї мотострілецької роти 2-го мотострілецького батальйону рядовий Олексій Бєляєв.
"Під час окупації обидва військових разом з кількома співслужбовцями, особи яких наразі ідентифікуються, грабували місцевих жителів, застосовуючи незаконне затримання. Загарбники, погрожуючи зброєю, відбирали у людей гроші та цінні речі, заради розваги псували майно і виганяли з власного помешкання", - повідомляє СБУ.
Правоохоронці задокументували, що від злочинних дій окупантів постраждали семеро жителів Тростянця.
Обом фігурантам заочно оголосили підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше у серпні правоохоронці оголосили підозри військовим РФ, які закатували полковника СБУ в Бучі, а також російському спецпризначенцю, який намагався вбити 50-річного цивільного на Київщині.
- Крім того, СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії, який керував розгонами мирних протестів під час окупації Херсонщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.72Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе