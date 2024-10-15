КНДР буде допомагати РФ, ЗСУ потрібно буде знищувати велику кількість живої сили, - військовий Варченко
Попри те, що Північна Корея за населенням у шість разів менша, ніж Росія, вони співвимірні за кількістю осіб, які служать у війську
Про це розповів експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко в етері телеканалу "Еспресо".
"КНДР не має жодних стримуючих чинників, таких як міжнародні санкції, яких у них і так багато, або міжнародний осуд. Вони можуть допомагати Росії чим завгодно, і вже чітко заявили про себе як ворожу країну до України. Вже є інформація про те, що північнокорейці підходять близько до лінії фронту як інструктори, які готові вивчати досвід російсько-української війни, щоб використати його проти України та в інтересах Росії. Тому ми маємо говорити з партнерами про велику кількість живої сили, яку потрібно знищувати", - зазначив він.
Північнокорейці навряд чи повністю оголять свій фронт з Південною Кореєю, оскільки економіка і державна політика КНДР зорієнтовані на постійну війну, зауважив Варченко.
"Для них це буде певною мірою факультатив, але важливий, оскільки вони належать до клубу диктаторських країн, Кім Чен Ин і Путін зокрема. Тому допомагати РФ вони будуть, а українцям важливо мати зброю, яка здатна знищувати живу силу", - додав він.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
- 15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.
- Згодом Суспільне повідомило, що РФ формує "особливий бурятський батальйон" з громадянами КНДР.
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