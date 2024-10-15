КНДР буде допомагати РФ, ЗСУ потрібно буде знищувати велику кількість живої сили, - військовий Варченко

Про це розповів експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко в етері телеканалу "Еспресо".

"КНДР не має жодних стримуючих чинників, таких як міжнародні санкції, яких у них і так багато, або міжнародний осуд. Вони можуть допомагати Росії чим завгодно, і вже чітко заявили про себе як ворожу країну до України. Вже є інформація про те, що північнокорейці підходять близько до лінії фронту як інструктори, які готові вивчати досвід російсько-української війни, щоб використати його проти України та в інтересах Росії. Тому ми маємо говорити з партнерами про велику кількість живої сили, яку потрібно знищувати", - зазначив він.

Північнокорейці навряд чи повністю оголять свій фронт з Південною Кореєю, оскільки економіка і державна політика КНДР зорієнтовані на постійну війну, зауважив Варченко.

"Для них це буде певною мірою факультатив, але важливий, оскільки вони належать до клубу диктаторських країн, Кім Чен Ин і Путін зокрема. Тому допомагати РФ вони будуть, а українцям важливо мати зброю, яка здатна знищувати живу силу", - додав він.