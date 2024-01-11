Командувач ВМС Неїжпапа розповів, як вдалося запобігти десантуванню росіян у Чорноморській операційній зоні
Десантування росіян у Чорноморській операційній зоні на початку повномасштабного вторгнення не відбулося, бо на той час не було створено умов на суходолі
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
За його словами, десантна операція – одна з найскладніших морських операцій, бо для її проведення мають бути залучені всі роди військ флоту.
Росіяни на той час мали панування і в повітрі, і на морі, однак ВМС України чинили спротив.
"Після повномасштабного вторгнення противник просунувся до Миколаєва, потім пішов на північний захід в обхід Миколаєва в напрямку Вознесенська, щоб увійти в тил Одеської області. Якби тоді наша 80-та бригада Десантно-штурмових військ не зупинила ворога під Вознесенськом, то були б створені умови для того, щоб русня почала десантну операцію в Чорноморській операційній зоні", - розповів Неїжпапа.
Він зазначив, що ВМС здійснювали мінне оборонне загородження на доступних для десанту ділянках.
"З перших днів підрозділ артилерії морської піхоти й інших бригад, які дислокувалися на той час на Одещині, були заведені в район вогневих позицій. Посилили радіотехнічну, радіолокаційну розвідку як із залученням радіотехнічних постів, так і безпілотних комплексів "Байрактар", аби виявляти десант противника", - повідомив командувач ВМС.
До того ж відмовитися від десантної операції росіяни вирішили після того, як українці вдарили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен", а потім по крейсеру "Москва".
"Противник зрозумів, що просто так зайти до наших берегів, не втонувши, буде дуже важко", - зазначив Неїжпапа.
- За даними речника ВМС Дмитра Плетенчука, Торік сили оборони України знищили щонайменше шість кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ і до 700 окупантів, які входили до особового складу цих суден.
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