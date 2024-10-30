"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки": Зеленський розповів, чому не порушує тему відправки західних військ в Україну

Про це він зазначив в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Представники провідних ЗМІ країн Північної Європи запитали в Зеленського, чи вплине відправка військ Північної Кореї до України на шанси того, що європейські країни відправлять свої війська на підтримку українців.

"Не впевнений. Всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, не проштовхували цю ідею, й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільств тощо - дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку", - пояснив Зеленський.

На його думку, це питання не може бути лише публічною волею України, бо інакше це може зруйнувати усю іншу підтримку, яку отримують українці.

"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", - додав Зеленський.