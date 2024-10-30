"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки": Зеленський розповів, чому не порушує тему відправки західних військ в Україну
Президент України Володимир Зеленський розповів, чому не порушує тему відправки західних військ на підтримку України у війні з Росією. На його думку, це питання не може бути лише публічною волею України
Про це він зазначив в інтерв’ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.
Представники провідних ЗМІ країн Північної Європи запитали в Зеленського, чи вплине відправка військ Північної Кореї до України на шанси того, що європейські країни відправлять свої війська на підтримку українців.
"Не впевнений. Всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, не проштовхували цю ідею, й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно. Коли ви не маєте такого рішення від лідерів, від суспільств тощо - дуже небезпечно порушувати цю тему насправді. Тому що ви можете втратити будь-яку іншу підтримку", - пояснив Зеленський.
На його думку, це питання не може бути лише публічною волею України, бо інакше це може зруйнувати усю іншу підтримку, яку отримують українці.
"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки, яку ми вже маємо", - додав Зеленський.
- Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Згодом прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- Вже у травні Еммануель Макрон пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні, заявивши, що країна вступати у війну не планує.
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