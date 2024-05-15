Мобілізаційний законопроєкт не змінює того, що зараз відбувається в ТЦК, - ветеран війни Симороз

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни Олег Симороз у етері телеканалу "Еспресо".



"Я скептично ставлюсь до мобілізаційного законопроєкту саме через те, що він не змінює принципи роботи. Він не змінює того, що зараз відбувається в ТЦК. Новий мобілізаційний законопроєкт міняє просто якісь мобілізаційні критерії, які не були і не є основною проблемою зараз. Чи є основною проблемою те, що раніше ми призивали людей з 27-ми років, а тепер будемо призивати з 25-ти? Ні. Основна проблема полягає у підходах роботи, в тому, що зараз відбувається в ТЦК. На жаль, там ми бачимо старі кадри, котрі демонструють свою корумпованість, неготовність до нових викликів цієї війни. Людський ресурс поки що залишається дуже важливим в обороноздатності країни", - зазначив він.



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Має бути чітко досліджено керівництво всіх ТЦК, каже ветеран війни.

"Не такий мав би бути мобілізаційний проєкт, не такі зміни мали б бути. Перші ключові зміни мали б бути саме у реформуванні ТЦК. Більше того, в люстрації ТЦК, бо прірва дуже серйозна. Втрачено дуже багато часу. Зараз дуже високий рівень недовіри до ТЦК. Тому має бути проведена якісна реформа і відповідні конкурси на доброчесність. Має бути чітко досліджено керівництво всіх ТЦК, їх способи життя і головне, на мій погляд, це те, як їх родичі проходять військову службу, хто з них які відстрочки отримав. З цього ми б мали розуміння, кому далі можна продовжувати контракти, кому не можна. Українська влада мала б вийти публічно, не гратися у якісь законопроєкти з критеріями, а сказати чесно людям: "Завалена робота з ТЦК, завалена мобілізація. Існує прірва між цивільним і військовим населенням. Ми це хочемо виправити. Тому зараз буде впроваджено ряд змін. ТЦК буде ставати відкритішим". Їх можна робити більш прозорими. Нинішній законопроєкт, на жаль, абсолютно нічого не змінює", - резюмував Симороз.

Що відомо про мобілізацію в Україні

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набуде чинності 18 травня.

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов'язаних на 3 місяці. Без цього робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

2 травня у ДПСУ повідомили, що для частини українців можуть змінити правила виїзду за кордон. Це станеться після того, як набуде чинності новий закон про мобілізацію, тобто з 18 травня.

Профільний комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації – з 14 травня до 11 серпня 2024 року.