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Війна з Росією: хроніка
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Москва намагається погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ, - ISW

Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
06:18
Війна з Росією москва, кремль

Російські посадовці продовжують вдаватися до погрозливої риторики, намагаючись утримати Сполучені Штати від дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 18 листопада, що Сполучені Штати "підливають масла у вогонь" і що дозвіл США на удари стане "якісно новим витком напруженості" і "якісною" зміною участі США у війні.

Крім цього, Пєсков повторив заяви лідера Росії Володимира Путіна про те, що українські удари по Росії із застосуванням зброї, наданої Заходом, означатимуть ескалацію і безпосередньо втягнуть західні країни у війну. 

Депутати російської Державної Думи і Ради Федерації виступили з подібними погрозами, стверджуючи, що Росія буде "змушена" відповісти на цю "ескалацію", зокрема ударами по Україні з використанням невизначених "нових" систем озброєнь. 

Водночас окремі російські посадовці та пропагандисти наголошували на тому, що офіційні особи США ще не підтвердили офіційно дозвіл на удари ATACMS, ймовірно, намагаючись переконати Сполучені Штати відмовитися від цього рішення і спростувати повідомлення ЗМІ про надання дозволу.

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.
 

Теги:
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США
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пропаганда
Світ про Україну
Курськ
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