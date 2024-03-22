На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури та атакували дронами мікроавтобус: є поранені

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі російський дрон влучив у мікроавтобус з цивільними. Внаслідок атаки постраждали три людини. У МВС уточнили, що постраждалі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл. Наразі їм надають допомогу.

Згодом Чаус додав, що у місті Семенівка пролунали три вибухи. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту керованими авіаційними бомбами.

"Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась", - розповіли про наслідки атаки в МВС.