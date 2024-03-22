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Війна з Росією: хроніка
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На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури та атакували дронами мікроавтобус: є поранені

22 березня, 2024 п'ятниця
16:50
Війна з Росією На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури

Російська армія у п'ятницю, 22 березня, атакувала Чернігівщину: окупанти вдарили КАБами по будинку культури та поцілили дроном у мікроавтобус. Постраждали люди

  • На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури
  • На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури
  • На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

За його словами, близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі російський дрон влучив у мікроавтобус з цивільними. Внаслідок атаки постраждали три людини. У МВС уточнили, що постраждалі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл. Наразі їм надають допомогу. 

Згодом Чаус додав, що у місті Семенівка пролунали три вибухи. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту керованими авіаційними бомбами. 

"Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась", - розповіли про наслідки атаки в МВС. 

  • Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Детальніше про атаку читайте тут
Теги:
Україна
російська армія
Чернігівщина
окупанти
безпілотник
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