На Чернігівщині росіяни вдарили КАБами по будинку культури та атакували дронами мікроавтобус: є поранені
Російська армія у п'ятницю, 22 березня, атакувала Чернігівщину: окупанти вдарили КАБами по будинку культури та поцілили дроном у мікроавтобус. Постраждали люди
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
За його словами, близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі російський дрон влучив у мікроавтобус з цивільними. Внаслідок атаки постраждали три людини. У МВС уточнили, що постраждалі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл. Наразі їм надають допомогу.
Згодом Чаус додав, що у місті Семенівка пролунали три вибухи. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту керованими авіаційними бомбами.
"Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась", - розповіли про наслідки атаки в МВС.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Детальніше про атаку читайте тут.
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