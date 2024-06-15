На Київщині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки 12 червня
Уранці суботи, 15 червня, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Київській області, яка сталася внаслідок російської атаки 12 червня
Про це повідомляє ДСНС.
"Київщина: 15 червня о 07:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про атаку 12 червня
У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed-136 і крилаті ракети.
У Київській області в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Крім цього, через атаку постраждала людина.
Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так, противник запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ із південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.
У результаті українські сили ППО знищили 5 ракет і 24 безпілотники. Зазначається, що всього ворог уночі застосував 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555
- балістичну ракету "Іскандер-М"
- аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"
- 24 ударні БПЛА типу Shahed-131/136.
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