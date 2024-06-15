На Київщині ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки 12 червня

Про це повідомляє ДСНС.

"Київщина: 15 червня о 07:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку 12 червня

У ніч проти 12 червня російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed-136 і крилаті ракети.

У Київській області в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Крім цього, через атаку постраждала людина.

Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так, противник запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ із південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.

У результаті українські сили ППО знищили 5 ракет і 24 безпілотники. Зазначається, що всього ворог уночі застосував 30 засобів повітряного нападу: