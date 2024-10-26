"Наша лідерка й натхнення". Київський ліцей розповів про свою 9-класницю, загиблу від удару "шахеда"
У Київському ліцеї "Престиж" вшанували пам'ять учениці Марії Троянівської, яка загинула через російську атаку ввечері 25 жовтня
Про це йдеться у Facebook-групі київського ліцею "Престиж".
"Марія Троянівська, учениця 9-1 класу, наша лідерка й натхнення для всього ліцею, дівчинка, яка любила життя і дарувала радість усім навколо, пішла від нас занадто рано", - йдеться у повідомленні.
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У ліцеї додали, що російський дрон "не просто залишив глибокий слід у стіні її будинку, а обірвав надію на майбутнє, на любов, на життя невинної дитини".
Про атаку РФ у ніч на 26 жовтня
Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, росіяни запустили "шахеди" та ракети для обстрілу України. Унаслідок атаки загинули семеро людей.
Зокрема, в Соломʼянському районі столиці ворожий БПЛА влучив у житловий будинок. Станом на 23:57 25 жовтня було відомо про 5-ьох постраждалих та загиблу дівчинку 2009 року народження. Одну людину госпіталізували.
Фото: Наталя Стареправо
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