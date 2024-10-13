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"Наші очікування перебільшені": аналітик Горбач про сподівання на запрошення України в НАТО від Байдена

Марина Клюєва
13 жовтня, 2024 неділя
21:51
Війна з Росією НАТО

Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що не варто очікувати від президента США Джо Байдена запрошення України до НАТО

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо. 

"Який сенс очікувати від адміністрації Байдена такої карколомної чи радикальної зміни позиції наприкінці своєї каденції я не знаю. Якщо адміністрація Байдена не могла цього зробити протягом 4 років. Не хотіла, не могла, не хотіла, звичайно, тому і не могла. То очікувати, що це в останні мясці відбудеться, нам кажуть про те, що Байден хотів би залишити свою спадщину, як говорять, і що могла би бути вона позитивною в цій частині, що він запросив Україну до НАТО. Це, по-перше, не стане його спадщиною, тому що ситуація буде продовжуватись далі і буде залежати від наступного президента, а, по-друге, чому він цього раніше не зробив, якби думав, що це можливо. Я думаю, що у Білому домі це розглядають як неможливий сценарій. Запрошення, як формальний початок, можна було би зробити. Якісь перші-перші кроки, але з розумінням того, що фіналізація цього процесу відбувається після війни", - сказав він.

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Аналітик вважає, що нині такий крок може бути розцінений як вступ НАТО у війну з Росією. Водночас вважає, що гарантій про вступ необхідно вимагати. 

"Я на самому початку, була у мене така пропозиція і версія, що в принципі війни можна було не допустити, якби на це піти раніше, вжити превентивні заходи, навіть восени 22-го це можна було ще зробити. Інтерв’ю колишнього вже генерального секретаря Столтенберга це підтверджує, він в принципі теж схилявся до такої думку. Не вистачило сміливості тоді, а звідки вона візьметься, ця сміливість політична, зараз, коли війна у такому розпалі і всі: і держави члени НАТО і їх громадяни розцінили би і запрошення України, навіть формалізоване, чи просто надання гарантій, навіть Сполучених Штатів чи Великої Британії, це було би розцінено громадською думкою, як вступ цих країн у війну. І в розпалі президентських виборів у Сполучених Штатах, де Трамп всіх лякає третьою світовою війною, це був би початок і внутрішньої американської серйозної політичної кризи. Тому я думаю, що наші очікування перебільшені, але згадаю цю фразу, що треба бути реалістами і вимагати неможливого. Не будемо вимагати - не можемо ні на що і розраховувати", - вважає Володимир Горбач.

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Теги:
Світ
Україна
вибори
вибори президента
Джо Байден
НАТО
вибори у США
США
допомога Україні
підтримка України
вступ до НАТО
Світ про Україну
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