"Наші очікування перебільшені": аналітик Горбач про сподівання на запрошення України в НАТО від Байдена

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Який сенс очікувати від адміністрації Байдена такої карколомної чи радикальної зміни позиції наприкінці своєї каденції я не знаю. Якщо адміністрація Байдена не могла цього зробити протягом 4 років. Не хотіла, не могла, не хотіла, звичайно, тому і не могла. То очікувати, що це в останні мясці відбудеться, нам кажуть про те, що Байден хотів би залишити свою спадщину, як говорять, і що могла би бути вона позитивною в цій частині, що він запросив Україну до НАТО. Це, по-перше, не стане його спадщиною, тому що ситуація буде продовжуватись далі і буде залежати від наступного президента, а, по-друге, чому він цього раніше не зробив, якби думав, що це можливо. Я думаю, що у Білому домі це розглядають як неможливий сценарій. Запрошення, як формальний початок, можна було би зробити. Якісь перші-перші кроки, але з розумінням того, що фіналізація цього процесу відбувається після війни", - сказав він.

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Аналітик вважає, що нині такий крок може бути розцінений як вступ НАТО у війну з Росією. Водночас вважає, що гарантій про вступ необхідно вимагати.

"Я на самому початку, була у мене така пропозиція і версія, що в принципі війни можна було не допустити, якби на це піти раніше, вжити превентивні заходи, навіть восени 22-го це можна було ще зробити. Інтерв’ю колишнього вже генерального секретаря Столтенберга це підтверджує, він в принципі теж схилявся до такої думку. Не вистачило сміливості тоді, а звідки вона візьметься, ця сміливість політична, зараз, коли війна у такому розпалі і всі: і держави члени НАТО і їх громадяни розцінили би і запрошення України, навіть формалізоване, чи просто надання гарантій, навіть Сполучених Штатів чи Великої Британії, це було би розцінено громадською думкою, як вступ цих країн у війну. І в розпалі президентських виборів у Сполучених Штатах, де Трамп всіх лякає третьою світовою війною, це був би початок і внутрішньої американської серйозної політичної кризи. Тому я думаю, що наші очікування перебільшені, але згадаю цю фразу, що треба бути реалістами і вимагати неможливого. Не будемо вимагати - не можемо ні на що і розраховувати", - вважає Володимир Горбач.

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