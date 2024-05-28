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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Наші партнери із G7 фактично визнали легітимність Путіна, - політолог Магда

28 травня, 2024 вiвторок
21:12
Війна з Росією інавгурація путіна

Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда наголосив, що Велика сімка фактично визнала Володимира Путіна президентом РФ, адже бояться російського диктатора

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Він це педалює для того, щоб показати, що він є президентом Росії, але погано, що наші партнери з сімки (G7, - ред.) фактично визнали Путіна президентом. Я розумію, що в перспективі можливий демарш в тому сенсі, що не будуть їхні посли вручати грамоти, але на той момент вже тема буде дещо заграна, це відбудеться за кілька місяців у кращому випадку. Тобто не було такої оперативної реакції, як ми в принципі всі розраховували", - заявив політолог.

Магда нагадав, що заяву Великої сімки з приводу нелегітимності російського диктатора Володимира Путіна заблокував саме державний секретар США Ентоні Блінкен.

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"Тобто Сполучені Штати на це рішення не готові на сьогоднішній момент, вони не готові говорити про нелегітимність Путіна, бо вони цього, очевидно, бояться. А Путін, якщо ви подивитесь його заяви останніх двох-трьох тижнів, повторює одне й те саме: Зеленський - нелегітимний, нема з ким підписувати домовленості про мир. Він на цьому спекулює, мовляв, політико-правова система України має визначитись. Навіть російська Вікіпедія тепер написала, що в.о президента України є Руслан Стефанчук. Тобто вони пішли формально-правовим підходом, ми розуміємо як це робиться в російському сегменті Вікіпедії", - підсумував виконавчий директор Інституту світової політики.

  • За даними ЦВК РФ, Путін переобрався на наступний термін із 87,28% підтримки. При цьому "вибори" проводили й на тимчасово окупованих територіях України та в невизнаному Придністров'ї. Низка країн ЄС заявили, що не вважають фейкове волевиявлення виборами.
  • 17 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Путіна легітимним президентом РФ.
  • 6 травня МЗС України закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії. 7 травня відбулася "інавгурація" Путіна.
  • Водночас у ЄС немає єдиної позиції щодо того, чи визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Росії. При цьому всі 27 країн-членів визнали, що вибори у РФ були непрозорими.  
Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
G7
Велика сімка
переговори з РФ
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