Наші партнери із G7 фактично визнали легітимність Путіна, - політолог Магда

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Він це педалює для того, щоб показати, що він є президентом Росії, але погано, що наші партнери з сімки (G7, - ред.) фактично визнали Путіна президентом. Я розумію, що в перспективі можливий демарш в тому сенсі, що не будуть їхні посли вручати грамоти, але на той момент вже тема буде дещо заграна, це відбудеться за кілька місяців у кращому випадку. Тобто не було такої оперативної реакції, як ми в принципі всі розраховували", - заявив політолог.

Магда нагадав, що заяву Великої сімки з приводу нелегітимності російського диктатора Володимира Путіна заблокував саме державний секретар США Ентоні Блінкен.

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"Тобто Сполучені Штати на це рішення не готові на сьогоднішній момент, вони не готові говорити про нелегітимність Путіна, бо вони цього, очевидно, бояться. А Путін, якщо ви подивитесь його заяви останніх двох-трьох тижнів, повторює одне й те саме: Зеленський - нелегітимний, нема з ким підписувати домовленості про мир. Він на цьому спекулює, мовляв, політико-правова система України має визначитись. Навіть російська Вікіпедія тепер написала, що в.о президента України є Руслан Стефанчук. Тобто вони пішли формально-правовим підходом, ми розуміємо як це робиться в російському сегменті Вікіпедії", - підсумував виконавчий директор Інституту світової політики.