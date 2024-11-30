Найбільшою проблемою для країн-членів НАТО є тест п'ятої статті, - політик Рибачук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Все більше і більше європейських країн розуміють, що Путін - це щось непередбачуване, і американські посадовці кажуть, що він розуміє тільки мову сили, тому дозволити зараз таку ескалацію, це просто дивно. І причому це відбувається на фоні постійних спроб не дратувати, не провокувати Росію, яка без жодних провокацій підіймає планку. В мене таке відчуття, що Путін, чудово розуміючи психологію багатьох американців, насправді використовує ці загрози для того, щоб налякати саме їх", - зауважив політик.

На його думку, найбільша проблема, яка є зараз в Європейському Союзі у країн-членів НАТО - це тест п'ятої статті. Експерти моделюють ситуацію - Росія паралельно десь стане на захист російськомовного населення в одній з сусідніх країн, які є членами НАТО, буде якась локальна операція з зеленими чоловічками. Бо вже давно йде мова, що у Путіна мета - розвалити відчуття безпеки та солідарності Європи.

"І в НАТО моделювали сценарій - якщо Росія раптом використає ядерну зброю проти України, то було сказано, що у відповідь сили НАТО за лічені хвилини звичайною високоточною зброєю миттєво знищують збройні сили РФ, їхній чорноморський флот, всі відомі російські об'єкти, які розташовані на території окупованої України та Криму. І саме це обіцяли Путіну, - якщо ти використаєш тактичну зброю, то у тебе немає нічого - Криму, військового флоту, військ, що перебувають на території окупованої території України. Була така розмова, але знову виникає питання: А наскільки це серйозно і чи готове НАТО так діяти? Бо це вже об'єднані сили НАТО будуть завдавати подібні удари. Це дуже реально, тому що, якщо порахувати спроможність ракетоносіїв, які країни Альянсу можуть підняти в повітря, і американці зможуть використовувати зі своїх флотів, то це дуже-дуже реальний сценарій", - підкреслив Олег Рибачук.