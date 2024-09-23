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Головна Війна з Росією "Не стане залізякою": екскерівник Оператора ГТС Макогон назвав способи використання системи після припинення транзиту з РФ
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"Не стане залізякою": екскерівник Оператора ГТС Макогон назвав способи використання системи після припинення транзиту з РФ

Марина Клюєва
23 вересня, 2024 понедiлок
21:45
Війна з Росією транзит газу, газ

Колишній генеральний директор компанії "Оператор ГТС" України (2019-2022) Сергій Макогон розповів про те, чи буде працювати українська газотранспортна система після припинення транзиту російського газу до Європи

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Наша система буде працювати, не треба повторювати цей російський наратив. Тому що наша країна видобуває 20 мільярдів кубічних метрів газу, цей газ потрібно транспортувати, для цього буде використовуватись наша газотранспортна система - це перше. По-друге, починається експорт біометану, 9 років ми до цього йшли, але прийшли, тому будемо експортувати біометан. Ми можемо транспортувати газ між європейськими країнами, нагадаю, наприклад, з Польщі до Угорщини, з Греції до Польщі і так далі", - сказав він. 

Сергій Макогон також зазначив, що система потребує оптимізації через зменшення об’ємів транзиту, а простоювати вона не буде. 

"Наша ГТС буде працювати в такому транзитному режимі, але в цій системі не має бути російської молекули, в цьому основне завдання. Тому система буде працювати, вона не стане залізякою. Звісно, потрібно її оптимізувати, тому що вона була побудована на 145 мільярдів, а зараз використовується тільки 15, це тільки 10%, потрібно оптимізувати, щоб зменшити витрати на її підтримку, а так вона буде працювати", - додав він.

  • 2 липня повідомляли, що у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу російського Газпрому до країн Європи було майже на 23% більшим, ніж торік.
  • 3 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Євросоюзу.
  • 10 вересня народна депутатка VIII скликання, голова Комітету ВР у закордонних справах VIII скликання, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко зазначила, що транзит російського газу є продовженням стратегічної корупції.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
газ
Європа
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