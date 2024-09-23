"Не стане залізякою": екскерівник Оператора ГТС Макогон назвав способи використання системи після припинення транзиту з РФ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Наша система буде працювати, не треба повторювати цей російський наратив. Тому що наша країна видобуває 20 мільярдів кубічних метрів газу, цей газ потрібно транспортувати, для цього буде використовуватись наша газотранспортна система - це перше. По-друге, починається експорт біометану, 9 років ми до цього йшли, але прийшли, тому будемо експортувати біометан. Ми можемо транспортувати газ між європейськими країнами, нагадаю, наприклад, з Польщі до Угорщини, з Греції до Польщі і так далі", - сказав він.

Сергій Макогон також зазначив, що система потребує оптимізації через зменшення об’ємів транзиту, а простоювати вона не буде.

"Наша ГТС буде працювати в такому транзитному режимі, але в цій системі не має бути російської молекули, в цьому основне завдання. Тому система буде працювати, вона не стане залізякою. Звісно, потрібно її оптимізувати, тому що вона була побудована на 145 мільярдів, а зараз використовується тільки 15, це тільки 10%, потрібно оптимізувати, щоб зменшити витрати на її підтримку, а так вона буде працювати", - додав він.