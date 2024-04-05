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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Офіцер ЗСУ Лапін: не розумію, чому Зеленський і Рада не просять допомоги військами НАТО, вони підсилили б кордон із Білоруссю
Ексклюзив

Офіцер ЗСУ Лапін: не розумію, чому Зеленський і Рада не просять допомоги військами НАТО, вони підсилили б кордон із Білоруссю

5 квітня, 2024 п'ятниця
21:50
Війна з Росією

Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання, вважає, що президент Зеленський має виступити з офіційним зверненням персонально до кожної країни, яка висловила підтримку у наданні свого війська

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я не можу зрозуміти до сьогодні, чому президент Зеленський не просить про допомогу військ НАТО, чому парламент не голосує за таке звернення. Якщо ми зараз говоримо про звернення до НАТО, то це, можливо, одна історія. Добре, тоді давайте не звертатися до Альянсу, але є позиція кожної країни окремо, а саме позиція Франції, Данії, країн Балтії, Фінляндії, які сказали, що розглядають таке питання. Думаю, що вони будуть розглядати активніше, якщо від України поступить офіційне звернення. Я не можу зрозуміти, чому ні", - прокоментував офіцер ЗСУ.

За його словами, для прикладу, якщо взяти системи Patriot, то фахівці та підрозділи, які обслуговують ці системи, могли б бути на території Львівщини й тримати рубежі. А ще, наприклад, французькі спеціалісти разом з SAMP/T могли поїхати б у Запоріжжя чи до Одеси та робити там парасольку над містом.

"Я не бачив проблем у НАТО у той час, коли французький легіон заходив в Африку, їх там було 10 тис. особового складу. Я був би не проти, якби вони, наприклад, підсилили наш північно-західний кордон з Білоруссю, таким чином звільнили б наші підрозділи, які там сидять при кордоні, щоб вони пішли на ротацію з хлопцями біля міста Часів Яр. Я не можу зрозуміти, чому президент Зеленський не зробить такого звернення. Мало того, він в інтерв'ю казав, що Україна б'ється, не переживайте французи, ваші діти не будуть у нас воювати, поки ми б'ємося. У нас є проблеми з мобілізацією, комплектацією особового складу, також з навченим персоналом. Якщо ми говоримо про F-16, які нам мають дати, то до кожного такого літака треба мінімум 10-20 чоловік обслуги. Чому якийсь підрозділ з обслуговування літаків не міг приїхати сюди? Це ж був би тиловий підрозділ, не передова", - зауважив спецпризначенець.

Ігор Лапін вважає, що президент Зеленський має виступити з таким офіційним зверненням персонально до кожної країни, яка висловила з цього приводу підтримку або хоча б почала дискусію. Звертатися потрібно не одномоментно як до всіх країн блоку НАТО, а робити окремі звернення, хтось та й підтримає, і це полегшить нам боротьбу.

  • 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
  • Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
  • 5 березня стало відомо, що Канада розглядає можливість відправлення до України військових інструкторів, однак зараз для цього немає умов.
  • 3 квітня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що його країна підтримуватиме Україну всіма можливими способами, але військових не відправлятиме
Теги:
Україна
Верховна Рада
Латвія
Франція
Естонія
Володимир Зеленський
Данія
Литва
Фінляндія
НАТО
допомога Україні
Часів Яр
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