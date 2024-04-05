Офіцер ЗСУ Лапін: не розумію, чому Зеленський і Рада не просять допомоги військами НАТО, вони підсилили б кордон із Білоруссю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я не можу зрозуміти до сьогодні, чому президент Зеленський не просить про допомогу військ НАТО, чому парламент не голосує за таке звернення. Якщо ми зараз говоримо про звернення до НАТО, то це, можливо, одна історія. Добре, тоді давайте не звертатися до Альянсу, але є позиція кожної країни окремо, а саме позиція Франції, Данії, країн Балтії, Фінляндії, які сказали, що розглядають таке питання. Думаю, що вони будуть розглядати активніше, якщо від України поступить офіційне звернення. Я не можу зрозуміти, чому ні", - прокоментував офіцер ЗСУ.

За його словами, для прикладу, якщо взяти системи Patriot, то фахівці та підрозділи, які обслуговують ці системи, могли б бути на території Львівщини й тримати рубежі. А ще, наприклад, французькі спеціалісти разом з SAMP/T могли поїхати б у Запоріжжя чи до Одеси та робити там парасольку над містом.

"Я не бачив проблем у НАТО у той час, коли французький легіон заходив в Африку, їх там було 10 тис. особового складу. Я був би не проти, якби вони, наприклад, підсилили наш північно-західний кордон з Білоруссю, таким чином звільнили б наші підрозділи, які там сидять при кордоні, щоб вони пішли на ротацію з хлопцями біля міста Часів Яр. Я не можу зрозуміти, чому президент Зеленський не зробить такого звернення. Мало того, він в інтерв'ю казав, що Україна б'ється, не переживайте французи, ваші діти не будуть у нас воювати, поки ми б'ємося. У нас є проблеми з мобілізацією, комплектацією особового складу, також з навченим персоналом. Якщо ми говоримо про F-16, які нам мають дати, то до кожного такого літака треба мінімум 10-20 чоловік обслуги. Чому якийсь підрозділ з обслуговування літаків не міг приїхати сюди? Це ж був би тиловий підрозділ, не передова", - зауважив спецпризначенець.

Ігор Лапін вважає, що президент Зеленський має виступити з таким офіційним зверненням персонально до кожної країни, яка висловила з цього приводу підтримку або хоча б почала дискусію. Звертатися потрібно не одномоментно як до всіх країн блоку НАТО, а робити окремі звернення, хтось та й підтримає, і це полегшить нам боротьбу.