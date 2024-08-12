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Операція на Курщині, повернення полонених: Зеленський провів засідання Ставки

Юлія Юліна
12 серпня, 2024 понедiлок
18:41
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили оборонні дії ЗСУ на фронті

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Про це президент повідомив у Telegram.

"Найважливіше – була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", - розповів Зеленський.

Також на Ставці було ухвалено рішення доручити міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям і СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Окрім того, перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко виступила з доповіддю від економічного блоку. За результатами доповіді учасники засідання ухвалили рішення збільшити частку українського виробництва в державних закупівлях.

"Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років", - наголосив Зеленський.

Також Україна працює над тим, аби отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту від окупантів, підкреслив президент.

"Ще кілька доручень. Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей із російського полону. Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", - написав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській і Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

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Теги:
Новини
Володимир Зеленський
ЗСУ
окупанти
Курськ
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