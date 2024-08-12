Операція ЗСУ в Курській області матиме серйозні наслідки, в тому числі й для оборони нашої країни, - нардеп Костенко
Народний депутат Роман Костенко вважає, що операція ЗСУ в Курській області може змінити хід бойових дій й вплинути на оборону України
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Ми нарешті зрозуміли, що тільки переслідуючи свої національні інтереси й роблячи все можливе для перемоги не тільки на території України, а й на території ворога, нам вдасться змінити хід цієї війни. Ми маємо робити все можливе для нашої перемоги. Ми дуже вдячні нашим партнерам й дослухаємось до наших порад, але будемо робити все, що змушені", - пояснив Костенко.
За словами народного депутата, бойові дії в Курській області можуть змінити хід бойових дій.
"Нам дуже складно було тою кількістю бригад, яка в нас є, перехопити ініціативу на Покровському напрямку, або під Купʼянськом. В Курській області ми навʼязали ворогу свої бойові дії й тепер вони змушені щось робити. Ми маємо не забути про тисячі кілометрів кордону, де ми можемо проводити такі ж самі дії. Для того, щоб не допустити таких подій ворогу потрібно проводити мобілізацію або перекидати війська з інших напрямків. Одне хочу ще додати, що операція ЗСУ матиме серйозні наслідки, в першу чергу, для оборони нашої країни. Я не хочу говорити про подальші плани, але навіть якщо Сили оборони приймуть рішення вийти з території РФ, ця операція вже увійде в історію", - додав він.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.
У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.
10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській і Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.
11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.
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