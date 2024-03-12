Путін розуміє, якою буде відповідь, якщо він наважиться на ядерний удар, - британський полковник Грант

Про це він сказав в етері Еспресо.

"По-перше, уже були попередження. Ми не очікуємо, що Росія щось зробить, ми чітко говорили і з боку США, і з боку інших країн, все ж таки це було з 2014 року, що виключало будь-яку ядерну атаку. Ми знаємо, що були навіть перемовини з президентом Китаю щодо цього питання. Якщо Путін вирішить наважитися на ядерний удар, він розуміє що буде у відповідь. Ми знаємо, що це буде фактично крах для Росії пакт полягає в тому, що США має дуже багато різних видів озброєнь, їм навіть не треба наважуватися на використання ядерної зброї", - пояснює Грант.

За словами експерта, Штати мають дуже багато військових, які готові втрутитися, водночас мають альтернативні види озброєння.

"Путін усвідомлює це й розуміє, що зараз він блефує. Якщо він наважиться на такий радикальний крок - це він просто підпише собі смертний вирок, адже люди, які є в оточенні Путіна, діти яких зараз в Європі, в Америці мають нерухомість там. Звичайно, вони не хочуть, аби все їхнє майбутнє просто було зруйноване через путінські амбіції, - наголошує полковник армії Британії у відставці. - Якщо не вбити (Путіна, - ред.), то якось усунути, не знаю, в якусь психіатричну клініку, до прикладу. Це дуже радикальний крок - використати ядерку, але ми розуміємо, що вся мережа людей близького оточення Путіна вони не готові до цього, вони розуміють, якою буде ланцюгова реакція. Путін зараз отак грає і нехай далі блокує, він знає чітко, що буде якщо він наважиться на такий крок".