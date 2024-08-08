"Реакція була дивною": політолог Шлінчак про виступ Путіна щодо ситуації у Курській області

Про це він розповів у етері.

"По-перше, вчора, 7 серпня, дійсно всі спостерігали за реакцією очільника Кремля, яка була досить дивною. Реакція була млявою та нерішучою, навіть дехто почав допускати, що перед нами на раді безпеки та оборони виступає не Путін. Мовляв, це не входить в той його образ, який він завжди демонстрував. Я скажу, що не вірю у ці конспірологічні теорії. А по-друге, мені здається, що тут більше схоже на те, що Путіна дійсно не доінформовують по певних ділянках фронту, що від нього приховують деяку інформацію", - зауважив Віктор Шлінчак.

На його думку, перед Путіним приховують інформацію, бо достатньо згадати, як він повівся з чиновниками міністерства оборони РФ, які фактично всі отримали по шапці після "переобрання" його на черговий термін.

"Шойгу був звільнений з посади міністра оборони, дехто з заступників навіть опинився в СІЗО, а хтось з них невідомо де до цього часу, просто зник. Тобто міністерство оборони Росії повністю було вичищене. Тому в цьому випадку, мені здається, це дійсно була неочікувана історія для Путіна. Також це показало, що Росія не така міцна, як це представляє очільник Кремля. Щобільше, ви пам'ятаєте торішній похід Пригожина, який теж оголив всі проблеми в Росії. Зараз, скажімо так, невідомі чоловічки з українськими шевронами показують, що Росія не така міцна, як вона здається", - прокоментував політолог.

За його словами, у цьому сенсі Росія Путіна виглядає дійсно невпевнено попри те, що веде понад два роки війну з Україною, але не може закрити всю лінію свого кордону.

"І це для наших багатьох міжнародних партнерів є дуже добрим сигналом. Ба більше, Україна показує у цьому випадку можливість, силу, рішучість, а це означає, що наші партнери повинні зважати на цю суб'єктну позицію. А це значить, що заставити нас сісти за стіл переговорів під якимось тиском, фактично нереально", - резюмував Шлінчак.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

Очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією".

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post писав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. Наразі росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.