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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським, - Піонтковський

13 січня, 2024 субота
16:00
Війна з Росією конгрес США

Політолог Андрій Піонтковський вважає, що критика Республіканською партією президента Джо Байдена щодо недостатньої допомоги України є позитивною тенденцією, яка може зрушити питання посилення підтримки Києва

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"План перемоги України у війні від республіканців - це документ Конгресу. Я пропоную негайно зробити маневр: документ підписаний трьома головами провідних комітетів палати представників, республіканцями, - це оборона, розвідка й зовнішня політика. Є три таких самих голови у Верховній Раді – голова з оборони, розвідки. Я б на їхньому місці негайно полетів у США, провів з цими колегами нараду, створили б таку робочу групу з шести голів комітетів: троє цих чудових республіканців – Маккол, Роджерс і Тернер і троє голів українських комітетів, щоб вони стали постійно обговорювати план перемоги України, обговорювати й реалізовувати її, чинити тиск на Конгрес і Раду на відповідні урядові механізми реалізації", - пояснив Піонтковський.

Політолог також наголосив, що республіканці справедливо критикують Джо Байдена за недостатню підтримку України

"Зараз формується наш потужний союзник - рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським. І воно справедливо критикує Байдена за недостатню активність підтримки України. Цей план республіканців рекомендують негайно перекласти на українську мову в усіх ЗМІ, там чудова підбірка подій від 2014 року, усіх тих етапів, на яких адміністрація Байдена весь час гальмувала, гальмувала передачу новіших технологічних засобів оборони. Ви ж пам’ятаєте, якими болісними були торги про надання спочатку "хаймарсів", потім "патріотів", "абрамсів" і, нарешті, "атакамсів". Це нова тенденція: Республіканська партія, здається, формує свою виборчу кампанію як критику Байдена за невиконання ролі лідера вільного світу. І це позитивна тенденція, обов’язково її потрібно максимально підтримати з боку України”, - додав він.

  • 16 листопада 2023 року сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня 2024 року без фінансування підтримки України та Ізраїлю.
  • Водночас 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів
  • 22 грудня Байден підписав Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні $886 млрд на оборонні потреби у 2024 фіскальному році.
  • 6 січня Bloomberg з посиланням на обізнане джерело повідомив, що спікер палати представників США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом країни Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики, оскільки переговори про двопартійний компроміс у сенаті затягуються
  • 7 січня керівники конгресу США досягли угоди щодо федеральних витрат у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду наприкінці цього місяця.
  • 8 січня стало відомо, що у США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати допомогу Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня
Україна
Росія
Джо Байден
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зброя для України
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