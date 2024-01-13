Рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським, - Піонтковський

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"План перемоги України у війні від республіканців - це документ Конгресу. Я пропоную негайно зробити маневр: документ підписаний трьома головами провідних комітетів палати представників, республіканцями, - це оборона, розвідка й зовнішня політика. Є три таких самих голови у Верховній Раді – голова з оборони, розвідки. Я б на їхньому місці негайно полетів у США, провів з цими колегами нараду, створили б таку робочу групу з шести голів комітетів: троє цих чудових республіканців – Маккол, Роджерс і Тернер і троє голів українських комітетів, щоб вони стали постійно обговорювати план перемоги України, обговорювати й реалізовувати її, чинити тиск на Конгрес і Раду на відповідні урядові механізми реалізації", - пояснив Піонтковський.

Політолог також наголосив, що республіканці справедливо критикують Джо Байдена за недостатню підтримку України

"Зараз формується наш потужний союзник - рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським. І воно справедливо критикує Байдена за недостатню активність підтримки України. Цей план республіканців рекомендують негайно перекласти на українську мову в усіх ЗМІ, там чудова підбірка подій від 2014 року, усіх тих етапів, на яких адміністрація Байдена весь час гальмувала, гальмувала передачу новіших технологічних засобів оборони. Ви ж пам’ятаєте, якими болісними були торги про надання спочатку "хаймарсів", потім "патріотів", "абрамсів" і, нарешті, "атакамсів". Це нова тенденція: Республіканська партія, здається, формує свою виборчу кампанію як критику Байдена за невиконання ролі лідера вільного світу. І це позитивна тенденція, обов’язково її потрібно максимально підтримати з боку України”, - додав він.