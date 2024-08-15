РФ хоче перекинути проблему з курськими переселенцями на ТОТ Запорізької області, - заступник голови Бердянської райради

Про це у етері Еспресо розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

"Бердянськ-Кирилівка, цей майже двохсоткілометровий інтервал узбережжя - це те, що було запропоновано гауляйтером Балицьким голові Курської цієї адміністрації, губернатору їхньому. Насправді окрім як анонсів і планів не було нічого, жодної інформації, ніби проробляються маршрути. Це вони просто так би мовити домовились, на щастя, нічого не відбувається окрім того, що місцеві реально обурені тим, що це взагалі анонсовано, тому що реально там і для місцевих нічого не вистачає на території окупованій і зрозуміло, що просто гауляйтери вчергове планують розпорядитися нерухомим майном і заселити туди цих переселенців, але зважаюи на досвід, коли заселяли Оренбурзьких підтопленців, то їх просто кинули, цих підтопленців, їм не створили жодних нормальних умов, і вони поїхали собі додому", - розповів він.

Також є інформацію, що начебто гуманітарну допомогу, яку РФ мала відправити на ТОТ Запорізької області, вирішили передати жителям Курщини.

"Більше того місцевим, людям, які в окупації, кажуть, давайте, може, і ви чимось допоможете, не тільки гуманітарка ваша поїде до Курських переселенців, а може і ви чимось поможете. Свого часу ж було, що “давайте нашим мальчікам собірать на фронт”, друга армія світу чай, мед, шкарпетки збирала в окупації, з людей там витрушували. Завтра вони приїдуть, заберуть останній бензин, а з ним перебої, нормальні харчі, медикаменти, все, що у людей там залишається, тому що росіяни хочуть проблему перекласти саме на окупацію, на мешканців окупованої території. Соціальну проблему, бо всі претензії будуть туди. Вони не хочуть до себе в підмосков’я мешканців Курщини україномовних, які скажуть, що там відбувається насправді, вони їх хочуть збагрити разом з уміс бекграундом, щоб ніхто не бачив, не чув, щоб все у них було добре", - додав гаступник Бердянської районної ради.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.