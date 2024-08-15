Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ хоче перекинути проблему з курськими переселенцями на ТОТ Запорізької області, - заступник голови Бердянської райради
Ексклюзив

РФ хоче перекинути проблему з курськими переселенцями на ТОТ Запорізької області, - заступник голови Бердянської райради

Марина Клюєва
15 серпня, 2024 четвер
09:55
Війна з Росією Бердянськ

Росіяни планують вивезти переселенців із Курської області на тимчасово окуповані території Запорізької області

Зміст

Про це у етері Еспресо розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

"Бердянськ-Кирилівка, цей майже двохсоткілометровий інтервал узбережжя - це те, що було запропоновано гауляйтером Балицьким голові Курської цієї адміністрації, губернатору їхньому. Насправді окрім як анонсів і планів не було нічого, жодної інформації, ніби проробляються маршрути. Це вони просто так би мовити домовились, на щастя, нічого не відбувається окрім того, що місцеві реально обурені тим, що це взагалі анонсовано, тому що реально там і для місцевих нічого не вистачає на території окупованій і зрозуміло, що просто гауляйтери вчергове планують розпорядитися нерухомим майном і заселити туди цих переселенців, але зважаюи на досвід, коли заселяли Оренбурзьких підтопленців, то їх просто кинули, цих підтопленців, їм не створили жодних нормальних умов, і вони поїхали собі додому", - розповів він. 

Також є інформацію, що начебто гуманітарну допомогу, яку РФ мала відправити на ТОТ Запорізької області, вирішили передати жителям Курщини. 

"Більше того місцевим, людям, які в окупації, кажуть, давайте, може, і ви чимось допоможете, не тільки гуманітарка ваша поїде до Курських переселенців, а може і ви чимось поможете. Свого часу ж було, що “давайте нашим мальчікам собірать на фронт”, друга армія світу чай, мед, шкарпетки збирала в окупації, з людей там витрушували. Завтра вони приїдуть, заберуть останній бензин, а з ним перебої, нормальні харчі, медикаменти, все, що у людей там залишається, тому що росіяни хочуть проблему перекласти саме на окупацію, на мешканців окупованої території. Соціальну проблему, бо всі претензії будуть туди. Вони не хочуть до себе в підмосков’я мешканців Курщини україномовних, які скажуть, що там відбувається насправді, вони їх хочуть збагрити разом з уміс бекграундом, щоб ніхто не бачив, не чув, щоб все у них було добре", - додав гаступник Бердянської районної ради.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.

Теги:
Україна
Росія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Курськ
Читайте також:
Твенте - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
13 серпня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
Збройні Сили України
Автор Марина Клюєва
13 серпня, 2024 вiвторок
Військовий експерт Самусь розповів, якою може бути відповідь РФ на Курську операцію
Успіння Пресвятої Богородиці
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2024 вiвторок
Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 серпня
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: скільки коштують долар і євро
10:14
Росіяни минулої доби атакували 4 райони на Донеччині: загинули 2 людини
10:11
російські полонені, полон
Проєкт "Хочу жить" показав роту російських військових, які здалися в полон ЗСУ на Курщині
10:04
OPINION
Віктор Андрусів
Курська операція. Перші підсумки, наслідки, ризики
09:58
Джина Роулендс
Померла зірка фільму "Щоденник памʼяті" Джина Роулендс
09:52
губернатор штату Міннесота Тім Волц
Кандидат у віцепрезиденти США від демократів Волц погодився на дебати з опонентом Венсом
09:52
Оновлено
вибух в кафе у Києві
"Граната", яка вибухнула в кав'ярні у центрі Києва, була піротехнічним засобом: заклад оприлюднив подробиці інциденту
09:42
Ексклюзив
окупант
Братчук розповів, які війська росіяни, ймовірно, відвели з півдня України в Курську область
09:16
Індія росія прапор
Індія закликала своїх громадян виїхати з трьох областей РФ
09:15
Понад 540 поранених українських військових пройшли реабілітацію в Латвії
08:46
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Черкащині пошкоджено приватне підприємство
08:42
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби Сили оборони відбили 58 атак на Покровському напрямку
08:26
ППО, обстріл, ЗСУ
РФ вночі атакувала Україну "шахедами" і ракетами: сили ППО знищили всі 29 дронів
08:24
Президент Польщі вшанував воїнів армії УНР
08:07
OPINION
Михайло Басараб
Путін усвідомлює, що конфлікт росіян із мусульманами неуникний
07:33
Збитий російський літак
Літак, 1220 військових і 50 БПЛА: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:26
Дональд Трамп
Трамп і Нетаньягу телефоном обговорили припинення вогню в Газі, - Axios
07:06
Німеччина солдат армія
Німецькі політики припустили, що Росія може бути причетна до диверсій у військових казармах
07:04
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Південна Корея прагне переговорів з КНДР, щоб послабити напруженість і відновити співпрацю
06:48
Дмитро Лубінець
Лубінець пояснив, для чого Україна створить військові комендатури на Курщині
06:30
Оновлено
"Буян-М"
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
06:18
Наріман Джелялов
"Репетиція звільнення Криму": Наріман Джелял прокоментував операцію в Курській області
06:16
КНДР, Північна Корея
КНДР планує у грудні відкрити кордони для іноземних туристів
06:13
Лора Лумер з Дональдом Трампом
Дональд Трамп тримає біля себе ручну пропагандистку, яка є українофобкою, - Molfar
04:42
мавпяча віспа
ВООЗ через новий спалах мавпячої віспи оголосила глобальну надзвичайну ситуацію
03:49
байден трамп дебати
Трамп, Байден та Гарріс стали мішенями іранської фішингової кампанії, - звіт Google
03:05
"Українське сонце Криму не погасне, ні…"
"Українське сонце Криму не погасне, ні…": у Софії Київській відкрили виставку присвячену окупованому півострову
02:25
щеплення вакцинація
Підвищення захворюваності на COVID-19: 20 областей дозамовили 14 тис. доз омікрон-специфічної вакцини
01:35
Dassault Rafale
У Франції зіштовхнулися два винищувачі: обидва пілоти загинули
01:02
У Держцентрі зайнятості розповіли, скільки безробітних перебувають на обліку
00:34
Андрій Лунін
Українець Лунін виграв 10-й трофей у складі "Реалу"
2024, середа
14 серпня
23:50
Кіліан Мбаппе, Реал - Аталанта, Суперкубок УЄФА
"Реал" переміг "Аталанту" та здобув Суперкубок УЄФА, Мбаппе забив у дебютній грі за мадридців
23:33
Ексклюзив
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
"Ми втратили дорогоцінний час": політолог Кошель про ймовірне ухвалення закону про заборону УПЦ МП
23:22
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Росіяни захопили Желанне та Орлівку на Покровському напрямку, - DeepState
23:22
Оновлено
обстріл, ППО
Генштаб підтвердив удари по чотирьох військових аеродромах у Росії
23:00
Ірина Верещук
Верещук заявила, що жителі Курської області зможуть евакуюватись в Україну
22:55
Кріштіану Роналду
Роналду вперше забив у новому сезоні та встановив чергове досягнення
22:44
Ексклюзив
ЗСУ
Найбільший удар по іміджу Росії з перших місяців 2022 року, - дипломат Клімкін про Курську операцію
22:44
Оновлено
Одеса, вид на порт
Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси: поранено 2 людей
22:40
Курська область
Росіяни оголосили обовʼязкову евакуацію зі ще одного населеного пункту Курської області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV