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Російська залізниця з Ростова до Криму: військовий експерт Рябих розповів про слабкі місця у магістралі

30 травня, 2024 четвер
17:21
Війна з Росією Залізниця

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що у залізничній магістралі ворога є два слабких місця - мости через річки Кальміус та Міус

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Таку думку висловив він в етері Еспресо.

"Це робиться противником, скажімо, не тому, що їм нікуди гроші дівати - це через те, що вони відчувають дійсно загрозу для свого Керченського мосту й готуються до того, що він може бути перерваний. Крім того, вони сподіваються, що подібна диверсифікація підвищить їхні можливості логістичного забезпечення. Цілком відомо, що до 75% всієї логістики окупантів зав'язується на залізничному транспорті, йдеться про будівництво і введення в експлуатацію ділянки залізниці,  яка дасть можливість напряму запускати потяги з Ростовської області, повз Маріуполь і з'єднатися з гілкою, що спускається від Донецька і Волновахи на південь й далі прямує південним маршрутом", - пояснив Рябих.

Експерт наголосив, що ворог зробив перший тестовий запуск, однак аналіз світлин показує, що магістраль має певні обмеження у застосуванні.

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"Мова йде про одноколійну магістраль, крім того, ця магістраль не електрифікована і противник йде на цей крок свідомо та з тим, щоб, скажімо, зробити більш надійне застосування тепловозної тяги. Те, що це одноколійна путь говорить, що вона має певні обмеження з пропускної здатності - близько 10 потягів на добу. Аналіз знімки тих потягів, які зараз рухаються показують, що ця колія поки що має і, я думаю, що матиме обмеження по максимальному навантаженню на колії, а це означає обмеження за кількістю вагонів. Це нове завдання для Збройних Сил України, щоб враховувати те, як противник буде забезпечувати логістику своїх військ на півдні материкової частини України", - наголосив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Створення залізничної магістралі ворогом додає нашим захисникам нові цілі для ударів.

"Про те, що противник зможе найближчим часом налагодити безперебійну роботу цієї гілки, поки не йдеться, але перспектива така є, протягом цього літа і є основним завданням якраз перешкодити введенню її в регулярну експлуатацію. На новозбудованих ділянках є щонайменше два вузькі місця - це мости через річки Кальміус та Міус. Тому такі вузькі місця можуть стати об'єктом, як завдання ударів Силами оборони України, так і завданням для дій партизанів і диверсійного розвідувальних груп також", - додав Рябих.

Що передувало

27 вересня 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.

2 жовтня 2023 року стало відомо, що росіяни будують дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.

11 січня тодішній голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим.

18 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена.

У міноборони Британії наголосили, що побудована росіянами залізниця на тимчасово окупованих територіях України є вразливою для високоточних ударів української сторони.

31 березня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що будівництво російськими загарбниками залізниці на тимчасово окупованих територіях може становити проблему для України.

1 квітня повідомлялось, що росіяни будують залізницю Ростов - Крим з метою забезпечити свої війська на тимчасово окупованих територіях півдня України, адже ворог не може цього зробити через Кримський міст.

30 квітня голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про плани ворога на залізницю, яку росіяни будують на півдні України з Ростова до Криму.  

Теги:
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
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