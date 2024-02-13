Ротації та демобілізація: нардеп Цимбалюк розповів про перспективи та варіанти

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми повинні бути вдячні всім тим, хто сьогодні є мобілізованим і служить в ЗСУ й інших військових формуваннях - це однозначно, бо всі вони виконують бойові й не зовсім бойові завдання, навіть представники штабів й інших структурних сил забезпечення виконують важливу функцію для ЗСУ. Інша річ, що ротація потрібна і найкраще, щоб ротація відбувалася шляхом заміни тих, хто сьогодні на нулі або в зоні бойових дій тими, хто вже має досвід, тобто, які є в структурі, але в зоні відведення, в ТЦК, інших підрозділах, - пояснює нардеп. - До речі, якщо говорити про ТЦК, там існують такі роти охорони про які говорять, але якщо їх відправити в зону бойових дій, то їх можна замінити тими бійцями, які підуть на відновлення або повертаються після певних поранень".

Цимбалюк вважає, що можливість таких ротацій нове керівництво Генерального штабу ЗСУ розглядає, адже важливо, щоб між військовослужбовцями теж була своя справедливість.

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"Вони чітко виконують накази, але в них є загострене почуття справедливості, справді, третина всіх тих, які сьогодні мобілізовані є в зоні бойових дій, з рештою чому не була проведена ротація і чи можна її провести зараз - мають дати відповідь ті керівники, які сьогодні очолили й призначені президентом на ті чи інші військові посади. Вони, вибачте, прийшли не з цивільного життя, вони всі були в структурі, їм все відомо, вони чітко можуть це провести в дуже короткі терміни й провести все-таки ротацію поки буде чергова мобілізація, яка, до речі не припинялася", - сказав народний обранець.

За його словами, 36 місяців для демобілізації занадто довго. Цимбалюк пропонує 18 місяців з яких не менше 12 місяців військовий перебував у зоні виконання бойових дій: "Демобілізація за бажанням або відпустка на відновлення і знову продовження служби - це має бути за бажанням військовослужбовця, але ми маємо також прописати й ротацію: три-чотири місяці в зоні бойових дій. Проведення ротації зараз ще обговорюється спільно з військовим керівництвом".

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На його думку, вже наступного тижня, приблизно 21-24 лютого Верховна Рада України вийде на голосування законопроєкту про мобілізацію в другому читанні, а далі буде підпис президента і вступ у чинність цього закону.

"Я не думаю, що хтось буде зволікати, бо удосконалення системи обліку і мобілізації потрібно негайно - це потрібно для Збройних Сил України, це потрібно для національної безпеки нашої держави й це, зрештою, потрібно для суспільства. Але ще раз повернусь до того, що мобілізація, як і демобілізація, має бути справедливою й це завдання і Кабінету Міністрів, і нас, як народних депутатів", - підсумував нардеп.