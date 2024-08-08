Розвідка РФ два тижні знала про можливість атаки на Курську область, але генштаб не доповів Путіну, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімне джерело.

Співрозмовник інформаційного агентства, який є близьким до людини Кремля, розповів, що російське військове керівництво, імовірно, проігнорувало інформацію про атаку на Курську область.

За його словами, розвідка РФ за два тижні розповіла про це генштабу та російським високопосадовцям, але начальник ГШ РФ Валерій Герасимов відкинув ці дані. Водночас ніхто не розповів таку інформацію Путіну.

Також джерело зазначило, що Герасимова навряд відсторонять від виконання його обовʼязків, але "терпіння в Кремлі щодо його поводження з війною закінчується".

"Начальник російської армії Валерій Герасимов стикається зі зростаючою критикою після того, як українські війська здійснили своє найбільше вторгнення на російську територію з тих пір, як Кремль почав свою війну більше двох років тому", - пише Bloomberg.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".