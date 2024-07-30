"Щоб побачив наслідки агресії РФ на власні очі": в Україну запросили очільника МЗС Китаю

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Укрінформ.

За його словами, це запрошення не було протокольним, яке традиційно роблять під час візитів, - воно було "справжнім".

"Ми готові вітати міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни та щоб провести глибші двосторонні розмови з ним щодо низки регіональних і двосторонніх питань", - зазначив Тихий.

Речник додав, що китайська сторона зацікавилась пропозицією, тож діалог між Україною і Китаєм продовжиться.

Китай повідомив, що посилить контроль над цивільними дронами

Тихий також розповів, що під час візиту очільника українського МЗС Дмитра Кулеби до Китаю, обговорювали прохання України до Пекіна не передавати зброю РФ, передає Liga.net.

"Цю тему обговорювали на переговорах, і міністр Кулеба нагадав позицію України, що жодна військова підтримка держави-агресора є неприпустимою. Ми отримали відповідь, яку Китай озвучував і раніше: Китай не надавав і не надає Росії зброю", - повідомив речник МЗС.

Разом з тим, Китай також запевнив Україну, що посилить експортний контроль над цивільними дронами.

Що відомо про візит Кулеби до Китаю

23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю на зустріч зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії. Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили, зокрема, Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.