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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Сценарій повномасштабної атаки РФ на країни НАТО малоймовірний": експерт Жовтенко пояснив, як Росія бачить майбутню війну з Альянсом
Ексклюзив

"Сценарій повномасштабної атаки РФ на країни НАТО малоймовірний": експерт Жовтенко пояснив, як Росія бачить майбутню війну з Альянсом

17 березня, 2024 неділя
14:56
Війна з Росією

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що Росія може готуватись до обмеженої гібридної операції на території однієї з країн НАТО

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Ще один сценарій війни проти НАТО, який розглядають у Кремлі є більш реалістичним та може заскочити Альянс зненацька. Зокрема, формат не повномасштабної війни, а обмеженої гібридної операції. Він може відобразитись в тому, що росіяни можуть зайти в одну із країн НАТО і захопити певну територію. Атакувати вони можуть з Білорусі й зі своєї території. Далі росіяни зроблять там випалену землю, потім звідти виходять. Навіть якщо вони там всі ляжуть, це не буде вважатись поразкою Москви. Оскільки для російської пропаганди зʼявиться чудовий козир. Зокрема, вони почнуть качати наратив про те, чому інші члени Альянсу не відреагували", - пояснив Жовтенко

Експерт наголосив, що Росія і далі буде погрожувати НАТО ядерною війною

"У випадку, якщо в НАТО будуть говорити про дії у відповідь, у РФ теж вже буде заготовлений варіант дій. Зокрема, окупанти будуть розповідати, що їх вже там немає і що атака на Росію може призвести до глобальніших військових дій. Тут відразу можна згадати слова Путіна про технічну готовність РФ до ядерної війни. Тобто, у випадку такого сценарію подій Росія знову буде погрожувати ядерною зброєю", - додав він.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
  • 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
  • 15 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної ракетної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском
  • Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.
  • 16 березня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні – це суверенне рішення кожної нації
Теги:
Світ
Росія
Польща
Білорусь
Латвія
Естонія
Литва
НАТО
Росія-НАТО
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