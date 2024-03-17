"Сценарій повномасштабної атаки РФ на країни НАТО малоймовірний": експерт Жовтенко пояснив, як Росія бачить майбутню війну з Альянсом

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Ще один сценарій війни проти НАТО, який розглядають у Кремлі є більш реалістичним та може заскочити Альянс зненацька. Зокрема, формат не повномасштабної війни, а обмеженої гібридної операції. Він може відобразитись в тому, що росіяни можуть зайти в одну із країн НАТО і захопити певну територію. Атакувати вони можуть з Білорусі й зі своєї території. Далі росіяни зроблять там випалену землю, потім звідти виходять. Навіть якщо вони там всі ляжуть, це не буде вважатись поразкою Москви. Оскільки для російської пропаганди зʼявиться чудовий козир. Зокрема, вони почнуть качати наратив про те, чому інші члени Альянсу не відреагували", - пояснив Жовтенко

Експерт наголосив, що Росія і далі буде погрожувати НАТО ядерною війною

"У випадку, якщо в НАТО будуть говорити про дії у відповідь, у РФ теж вже буде заготовлений варіант дій. Зокрема, окупанти будуть розповідати, що їх вже там немає і що атака на Росію може призвести до глобальніших військових дій. Тут відразу можна згадати слова Путіна про технічну готовність РФ до ядерної війни. Тобто, у випадку такого сценарію подій Росія знову буде погрожувати ядерною зброєю", - додав він.