Тип зброї, якою РФ ударила по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, досі не встановили
Експерти ще не встановили тип зброї, якою російська окупаційна армія вдарила по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року. Тоді загинули 17 цивільних
Про це "Новинам Донбасу" повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
"Наразі в кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення виду застосовуваної зброї та осіб, причетних до скоєння злочину. Зокрема, призначено вибухотехнічну експертизу, проведення якої триває", — йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що "досудове розслідування триває, у зв'язку з чим розголошення відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення може йому зашкодити".
Провадження здійснюється за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
- Удень 6 вересня 2023 року російська окупаційна армія вдарила по Костянтинівці Донецької області. Загинули 17 людей.
- Видання NYT стверджувало, що удар по Костянтинівці 6 вересня стався через падіння української ракети. У СБУ та Офісі президента заперечили.
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