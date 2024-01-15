Тип зброї, якою РФ ударила по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, досі не встановили

Про це "Новинам Донбасу" повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"Наразі в кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення виду застосовуваної зброї та осіб, причетних до скоєння злочину. Зокрема, призначено вибухотехнічну експертизу, проведення якої триває", — йдеться у відповіді на запит.



Зазначається, що "досудове розслідування триває, у зв'язку з чим розголошення відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення може йому зашкодити".

Провадження здійснюється за статтею про порушення законів і звичаїв війни.