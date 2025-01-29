"Точно не їхнє рішення": військовослужбовець Тимочко назвав причини зменшення інтенсивності наступу росіян

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Я не маю оптимізму, що ворог сповільнює свій рух на лінії фронту і буде сповільнюватись. Зниження швидкості просування ворога точно не пов'язана з їхніми рішеннями. Це ситуація, яка не залежить від них. До цього призвело те, що ми почали масово знищувати їхні стратегічні склади, також однією з причин є їхні постійні штурмові дії, де вони не шкодують ані техніки, ані особового складу. За час інтенсивних бойових була знищена велика кількість їхньої техніки та артилерії. Теж на їхнє просування впливає той факт, що ми почали знищувати їхні НПЗ й нафтобази, які є основними джерелами наповнення бюджету. Отже, це впливає на пряме й непряме фінансування російської армії. Відповідно це впливає на логістичні спроможності ворога, забезпечення, що своєю чергою безпосередньо має вплив і на їхнє просування по лінії фронту", - пояснив Тимочко.

Військовослужбовець також вказує на очевидну проблему ресурсів для армії РФ. Зокрема, росіяни почали менше застосовувати КАБи на лінії фронт

"Російська напрацьована тактика малих піхотних штурмів за підтримки артилерії та авіації починає пробуксовувати. Також слід відзначити, що за останні тижні росіяни менше застосовують КАБи. Вони їх намагаються дуже виважено використовувати. А це знову вказує на наявні проблеми в армії РФ. Зокрема, проблема ресурсної бази. Втім не слід забувати, що вони продовжують проводити в себе приховану мобілізацію і готуються вести війну далі", - додав він.