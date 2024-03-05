Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Мелітополі окупанти обіцяють призи за фото родини на "виборчих дільницях", - ОВА

У Мелітополі окупанти обіцяють призи за фото родини на "виборчих дільницях", - ОВА

5 березня, 2024 вiвторок
09:41
Війна з Росією Вибори у Росії

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області влаштували розіграш призів за фото усіх членів родини на так званих виборчих дільницях

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На що тільки не йдуть рашисти, аби заманити мелітопольців на фальшиві вибори президента недокраїни. Цього разу вигадали розіграш призів для тих, хто долучиться до голосування всією родиною", - написав він у телеграм.

Так, окупанти закликають мешканців прийти на дільницю, сфотографуватися з усіма родичами, викласти фото у соцмережі й чекати. У вигляді призу загарбники обіцяють фотокнигу. 

"Рашисти готові роздавати подарунки аби затягти людей на дільниці, адже картинка "високої явки" для пропагандистів сама себе не намалює", - наголосив Федоров.

  • 4 березня стало відомо, що пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, загарбники пропонують "гуманітарну допомогу" за голосування на псевдовиборах президента РФ.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що псевдовибори російського президента на тимчасово окупованих територіях є інформаційно-психологічною операцією.

Теги:
Суспільство
Росія
вибори
вибори президента
Мелітополь
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
фортифікаційне обладнання смуг оборони
3 березня, 2024 неділя
ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий
На фото: білоруска Ірина Максимович
4 березня, 2024 понедiлок
Учасницю "Міс Європа - 2024" з Білорусі після скандалу з українкою звільнили з роботи 
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.34
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
09:49
конфлікт Філіппін и - Китай
Філіппіни заявили про атаку на своє судно з боку Китаю, 4 моряків поранено
09:42
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
"Є брак бетону, техніки й лісу": Згурець про будівництво оборонних споруд біля лінії фронту
09:25
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Білгородську область: начебто палає нафтобаза
09:08
біженці
За кордоном перебувають близько 6,5 млн біженців з України, - ООН
09:00
Китай
Найбільше зростання за 5 років: у 2024 році Китай збільшить витрати на оборону на 7,2%, - Bloomberg
08:45
Ексклюзив
втрати росіян
"Цифри вражають": Гуменюк назвала втрати окупантів в районі Кринок за добу
08:44
Оновлено
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Українські дрони уразили патрульний корабель РФ "Сергій Котов" у Криму
08:39
Логотип компанії Apple
Apple виплатить Канаді понад $11 млн за навмисне сповільнення роботи iPhone через оновлення
08:21
Росіяни збільшують кількість ППО в окупованому Криму, - "Атеш"
08:17
Інтерв’ю
"Мій кінцевий бенефіціар сидить в окопі", – Дана Ярова
08:00
OPINION
Борислав Береза
Якщо переможе Путін, то світ зміниться так, як він би змінився, коли б переміг Гітлер
07:49
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 48 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:42
Ядерна безпека
США не бачать причин змінювати ядерну політику попри погрози Путіна, - Міллер
07:28
онлайн-знайомство, знайомство в соцмереджах
"Солодкий, дякую за цінну інформацію": співробітника штабу ядерних сил США звинувачують у зливі даних про війну в Україні через сайт знайомств
06:57
Оновлено
Росіяни атакували "шахедами" Одещину, збито 18 дронів. Пошкоджено рекреаційний об'єкт
06:55
Анонс
Чіро Іммобіле, Лаціо - Баварія
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 5 березня
06:46
Ілон Маск
Маск поступився званням найбагатшої людини світу засновнику Amazon Безосу, - Bloomberg
06:30
Албанія
В Албанії відкрилася перша база НАТО на Західних Балканах
06:28
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Прем'єр Японії готовий на зустріч з Кім Чен Ином: названо причину
06:18
Бельгія
За останні місяці Бельгія депортувала десятки російських шпигунів
05:59
Дональд Трамп
Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті, - The New York Times
05:36
Снаряди 155-мм
Необхідно перейти в режим військової економіки, - єврокомісар з питань промисловості Бретон
05:08
війна з росією вагнерівець кримінал
У Росії рецидивіст, який повернувся з війни в Україні, вчинив повторне вбивство
04:40
Російські танки Т-14 Армата
Надто дорого: у Росії визнали, що не можуть забезпечити армію найсучаснішими танками
04:12
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Умєров та Сирський поговорили з Остіном
03:44
МАГАТЕ від початку великої війни надало Україні обладнання для АЕС на €8,5 млн
03:16
Володимир Путін
Злив запису офіцерів Бундестагу: Росія може мати більше перехоплених у Німеччині розмов, - Bild
02:48
Логотип телеканалу ZIK
Комунікаційники МОЗ звільнились, протестуючи проти призначення соратниці Медведчука, - ІМІ
02:20
на фото: Майк Джонсон
У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN
01:54
UEFA , УЄФА
Єдина таблиця, 36 команд: УЄФА представила новий формат єврокубків сезону 2024/25
01:52
одностатеві шлюби
У Греції уклали перший одностатевий шлюб: церемонія відбулася під охороною поліції
01:24
Союзники занепокоєні недбалістю Бундесверу після зливу в РФ розмови про Taurus, - Bloomberg
00:56
Ірландія
В Ірландії невідомі незаконно блокують будівництво житла для біженців з України
2024, понедiлок
4 березня
23:44
Газпром
Постачання газу з РФ до ЄС зменшилися на 71% за час повномасштабної війни, - єврокомісарка
23:25
окупанти Мелітополь
Росіяни зосереджують резерви біля Новомихайлівки на Донеччині, щоб захопити її, - ОСУВ "Таврія"
23:15
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
З броньованими капсулами безпеки: у ЗСУ розповіли про велику мережу запасних позицій на Авдіївському напрямку
22:28
Олександр Сирський, Рустем Умєров
Сирський і Умєров обговорили з міністром оборони Британії Шаппсом і командувачем ЗС Радакіном кроки для знищення флоту РФ
22:15
Енергодар
В Енергодарі та на Запорізькій АЕС через катівні окупантів пройшли 1,5 тис. людей, - Федоров
21:58
Іспанія
Україна почала переговори з Іспанією про безпекову угоду
21:48
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Виплати мобілізованим та добровольцям мають бути різними, - офіцер ЗСУ Лапін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV