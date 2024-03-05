У Мелітополі окупанти обіцяють призи за фото родини на "виборчих дільницях", - ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На що тільки не йдуть рашисти, аби заманити мелітопольців на фальшиві вибори президента недокраїни. Цього разу вигадали розіграш призів для тих, хто долучиться до голосування всією родиною", - написав він у телеграм.

Так, окупанти закликають мешканців прийти на дільницю, сфотографуватися з усіма родичами, викласти фото у соцмережі й чекати. У вигляді призу загарбники обіцяють фотокнигу.

"Рашисти готові роздавати подарунки аби затягти людей на дільниці, адже картинка "високої явки" для пропагандистів сама себе не намалює", - наголосив Федоров.