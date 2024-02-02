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У Міноборони назвали переваги електронного кабінету призовника

2 лютого, 2024 п'ятниця
01:57
Війна з Росією Військова повістка

У Міністерстві оборони переконані, що електронний кабінет призовника дозволить суттєво спростити систему відбору до війська

Про це начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк сказав в етері телемарафону.

"Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську", - йдеться у заяві Павлюка.

За словами Павлюка, електронний кабінет призовника дозволить зменшити кількість помилок стосовно призову людей, які не підлягають мобілізації.

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"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним... Зараз іде війна і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська", - пояснили в Міноборони.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Теги:
Україна
Міністерство оборони
Технології
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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