"У справі про замах на Трампа є український слід": російські фейки за 15 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 15 липня російські пропагандисти запустили два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "Херсонский Вестник" повідомив: "Щонайменше 13 військових 123 бригади Збройних Сил України померли і приблизно 80 перебувають у критичному стані після спалаху невстановленої шлунково-кишкової інфекції".

Спростування: Інформація про спалах невідомої інфекції – це російський фейк, який неодноразово спростовував Центр. Санітарно-епідемічна ситуація в Херсонській області стабільна і контрольована. Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь не зареєстровано.

Фейк: Ворожий TG-канал "Политджойстик/Politjoystic", коментуючи замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа, написав: "Чи є український слід у справі про замах на Трампа? Є".

Спростування: Мета подібних, нічим не підкріплених вкидів роспропаганди – дискредитація України та керівництва нашої держави серед західної аудиторії. Рашисти намагаються наситити соцмережі та інфопростір власними вигадками. Насправді вже відоме прізвище підозрюваного і він не має жодного стосунку до України.