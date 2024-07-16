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"У справі про замах на Трампа є український слід": російські фейки за 15 липня

16 липня, 2024 вiвторок
00:30
Війна з Росією Дональд Трамп

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 15 липня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 15 липня російські пропагандисти запустили два фейки. 

Фейк: Ворожий TG-канал "Херсонский Вестник" повідомив: "Щонайменше 13 військових 123 бригади Збройних Сил України померли і приблизно 80 перебувають у критичному стані після спалаху невстановленої шлунково-кишкової інфекції". 

Спростування: Інформація про спалах невідомої інфекції – це російський фейк, який неодноразово спростовував Центр. Санітарно-епідемічна ситуація в Херсонській області стабільна і контрольована. Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь не зареєстровано. 

Фейк: Ворожий TG-канал "Политджойстик/Politjoystic", коментуючи замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа, написав: "Чи є український слід у справі про замах на Трампа? Є". 

Спростування: Мета подібних, нічим не підкріплених вкидів роспропаганди – дискредитація України та керівництва нашої держави серед західної аудиторії. Рашисти намагаються наситити соцмережі та інфопростір власними вигадками. Насправді вже відоме прізвище підозрюваного і він не має жодного стосунку до України.

  • Раніше ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив, що Захід підштовхнув Путіна до нападу на Україну. 

Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
Херсонщина
Дональд Трамп
фейк
США
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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