"У справі про замах на Трампа є український слід": російські фейки за 15 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 15 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 15 липня російські пропагандисти запустили два фейки.
Фейк: Ворожий TG-канал "Херсонский Вестник" повідомив: "Щонайменше 13 військових 123 бригади Збройних Сил України померли і приблизно 80 перебувають у критичному стані після спалаху невстановленої шлунково-кишкової інфекції".
Спростування: Інформація про спалах невідомої інфекції – це російський фейк, який неодноразово спростовував Центр. Санітарно-епідемічна ситуація в Херсонській області стабільна і контрольована. Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь не зареєстровано.
Фейк: Ворожий TG-канал "Политджойстик/Politjoystic", коментуючи замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа, написав: "Чи є український слід у справі про замах на Трампа? Є".
Спростування: Мета подібних, нічим не підкріплених вкидів роспропаганди – дискредитація України та керівництва нашої держави серед західної аудиторії. Рашисти намагаються наситити соцмережі та інфопростір власними вигадками. Насправді вже відоме прізвище підозрюваного і він не має жодного стосунку до України.
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