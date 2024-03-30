Україна може протидіяти новим керованим бомбам РФ: у Повітряних силах розповіли як

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", - сказав він.

За словами речника, росіяни запускають керовані боєприпаси з літаків класу Су. Хоча після нещодавнього так званого Сушкопаду ворог боїться підлітати ближче, але загроза залишається.

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", - зазначив Євлаш.

Су-35 і літакопад в Україні

У лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків і це найкращий результат із жовтня 2022 року, повідомили в Міністерстві оборони України. Серед жертв знайшлося місце і для двох Су-35, а от Су-34 підбили вп'ятеро більше – аж 10.

Defense Express пояснював, що хоча обидві модифікації є літаками на базі Су-27, у них зовсім різні шанси пережити зустріч з ракетами Patriot.

"Коли літак знаходиться на висоті та на крейсерській швидкості, щоб ухилитися від ракети потрібно здійснити маневр – пірнути вниз з відходом на максимальній швидкості та розривом дистанції на форсажних режимах. У цій ситуації рахунок дійсно йде на секунди й багато чого залежить від самого літака, від його маневровості та дозволеного перевантаження", – пояснюють експерти.

Попри це, після повномасштабного вторгнення в Україну рашисти вже втратили щонайменше десяток Су-35. Перші два – збиті в районі Ізюма навесні 2022 року, третій влітку в районі Нової Каховки.

Упродовж 2023 року Росія втратила п'ять винищувачів Су-35. Один із них був збитий над територією Брянської області 13 травня, яке тоді назвали "чорним днем російської авіації". Того ж місяця один з літаків, який якраз завдавав авіабомбових ударів, знищили над Чорним морем. Ще два літаки Су-35 ліквідувала російська ППО.

У лютому впродовж трьох днів ЗСУ вразили два винищувачі Су-35 – 17 лютого над Донеччиною та 19-го – над Чорним морем. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з окупованого селища Рибацьке, де у воді лежить хвостова частина Су-35. За перехопленням розмов російських рятувальників, пілот цього літака лежить "лицем у воді".