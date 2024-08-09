Україна спромоглася переконати партнерів використовувати західну зброю на території РФ: експерт з політики Тишкевич про операцію у Курській області

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Українська сторона спромоглася переконати партнерів, які раніше забороняли використання західної зброї для ударів по території РФ. Наразі бачимо, що західна зброя, а це не лише ракети, а й бронетехніка, заходить на територію РФ. Це один з перших висновків, який можна зробити з початку операції в Курській області. Це означає зміни політичного балансу або політичних рамок, в яких змушена діяти Україна", - зауважив Тишкевич.

За словами експерта з міжнародної й внутрішньої політики, президент Зеленський і наші партнери визнають можливість мирних переговорів з РФ.

"Але виникає питання, хто з якими позиціями сідає за стіл. Звісно, Росія спробувала б, якщо змоделювати ситуацію, повторити кейс Мінських переговорів. Це означає, що деякі окуповані території України залишити поза рамками. Нагадаю, коли підписувалися Мінські угоди, то Крим залишився за рамками цих угод, обговорювали тільки Донбас. Якщо Україна контролюватиме частину РФ, то на пропозицію Росії - давайте якусь окуповану територію України залишимо за межами майданчика переговорів, то від України може бути така ж сама пропозиція - давайте Курську область також залишимо за межами переговорів", - наголосив Тишкевич.

Генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що росіяни не мали потужних військових формувань і укріплень у Курській області.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільну станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.